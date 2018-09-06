Tradutor de propaganda eleitoral só sabe o básico de língua de sinais

Intérprete Brígida Pimenta reclama da atuação de Cássio de Oliveira Veiga Crédito: Reprodução/Facebook

Publicações nas redes sociais, com vídeos da propaganda eleitoral gratuita, acusam o intérprete de sinais de diversos candidatos do Estado de não saber a língua de sinais. A reclamação é feita por surdos e também por tradutores de Libras.

O Gazeta Online consultou três intérpretes e dois surdos. Todos foram unânimes ao afirmar que a linguagem adotada pelo tradutor nos programas eleitorais é incorreta.

As acusações são feitas contra Cássio de Oliveira Veiga, que admite não ter certificado para exercer essa carreira. Ele traduz as declarações de Aridelmo Teixeira (PTB), que disputa ao governo do Espírito Santo; de Vandinho Leite e Anselmo Tozi (PSDB), que concorrem a uma vaga de deputado estadual; e de outros políticos ligados ao PT e também ao PTB.

A polêmica começou na última terça-feira (04), quando o profissional apareceu no horário eleitoral obrigatório. Segundo a advogada da Associação de Surdos de Vitória, Vanessa Brasil, mais de 600 pessoas reclamaram na página da entidade no Facebook sobre a atuação do profissional.

Cássio chegou a ser preso preventivamente em 19 de junho deste ano por suspeita de ser estelionatário, mas foi solto em 11 de julho por decisão da Justiça. Ele é investigado pela Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa) suspeito de aplicar golpes da casa própria e de cometer outras fraudes.

Nesta quinta-feira, a Associação dos Surdos fará uma denúncia no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e também no Ministério Público Eleitoral contra Cássio. Existem leis que garantem aos surdos que os tradutores de libras sejam especializados. Conseguimos observar que esse rapaz está desenvolvendo o trabalho com negligência. Ele chega a inventar gestos, diz Vanessa, ao acrescentar que a comunidade de surdos não reconhece Cássio como intérprete. Vamos cobrar das autoridades o cumprimento da lei.

Vanessa afirma que a intenção é penalizar o tradutor e exigir que os partidos contratem um profissional qualificado. Também queremos que sejam retirados do ar propagandas que contam com o serviço dele.

Tradutora e intérprete efetiva da Universidade Federal do Espírito Santo, Brígida Pimenta também usou as redes sociais para reclamar do jeito diferente que Cássio se apresentou no horário eleitoral. Ele falava coisas sem nexo. Inventou vários gestos. Sinais têm significados. O que ele fez ali não tinha sentido nenhum, explica.

O marido de Brígida é surdo e ficou surpreso com a atuação de Cássio. Ele me perguntou se eu entendia o que o rapaz falava. Ele até tem um vocabulário, mas não o suficiente para trabalhar na área, diz a intérprete, completando que a legislação exige certificações específicas para o profissional ser um tradutor.

Ela explica que quem aprendeu Libras com a família, por exemplo, ou que fez cursos básicos ou intermediários pode passar pelo Programa Nacional para a Certificação de Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais (Prolibras), realizado pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines). Outra forma de se especializar como intérprete e tradutor é por meio de cursos técnicos e também por graduação.

Procurado pela reportagem, Cássio disse que tem cursos básico e intermediário de Libras, mas que realmente não tem certificação para atuar como intérprete. Eu acabei caindo de gaiato nessa história. Eu nunca havia trabalhado como tradutor, mas um amigo meu, dono de uma produtora, me chamou para ser intérprete. Eu não sabia que precisava de certificado para isso, justifica.

Propaganda de Aridelmo Teixeira (PTB), candidato ao governo Crédito: Reprodução/TV

Cássio também informou que a maneira que os vídeos foram feitos deu a sensação de que ele não sabe a língua dos sinais. Inverteram os takes e colocaram a interpretação de um vídeo no outro. A confusão foi essa. Mas já me retirei da produtora, não estou mais prestando o serviço. Ele ressalta ainda que foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Estou fazendo isso para me resguardar, já que estão falando que sou um falso intérprete. Quanto as acusações de participação em fraudes, ele alega ser inocente. Já foi provado que não cometi nenhuma irregularidade. Por isso fui solto.

O Gazeta Online teve acesso a dois certificados de Cássio em cursos feitos pela Secretaria de Ação Social de Vitória. Os documentos atestam apenas o aprendizado básico e intermediário da língua, mas não atestam o conhecimento para atuar como tradutor.

Diante da polêmica, o Ministério Público Eleitoral vai analisar o material veiculado no horário eleitoral para adoção das medidas cabíveis.

Na noite desta quarta-feira, Cássio ainda aparecia nas propagandas eleitorais na televisão.

PARTIDOS ROMPEM CONTRATO

Desde setembro de 2010, a profissão de tradutor e intérprete de Libras é regulamentada pela Lei 12.319. De acordo com a legislação, é necessário ter fluência na língua, além de cursos de educação profissional reconhecidos, cursos de extensão universitária, além de qualificações promovidas por instituições de ensino superior ou por entidades credenciadas pelas Secretarias de Educação.

Propaganda de Anselmo Tozi (PSDB), candidato a deputado estadual Crédito: Reprodução/TV

Em nota o PTB disse que foi surpreendido com a informação de que o intérprete contratado para fazer a tradução de sinais da propaganda eleitoral não é qualificado. Ele apresentou certificados que acreditávamos serem verdadeiros e que ele estava apto para a função. Ao tomar conhecimento que poderia ser uma farsa, rompemos a contratação e já providenciamos a imediata substituição, inclusive, a regravação dos programas. Lamentamos o fato de que alguém possa estar tentando tirar proveito de uma função tão importante quanto esta.

O PSDB esclareceu que a contratação do profissional foi realizada pela empresa de marketing do partido dentro da legalidade, a partir da indicação de outros clientes que já haviam contratado o serviço do tradutor. O partido tomou conhecimento das denúncias pela imprensa e imediatamente suspendeu a prestação de serviços do contratado e a retirada das peças do ar.

O PSB informou que o intérprete não presta serviços para os candidatos do partido, embora esteja na propaganda eleitoral de candidatos de outras siglas de sua coligação.