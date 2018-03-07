Torquato nomeia delegado da PF para Secretaria Nacional de Justiça

Ministro da Justiça, Torquato Jardim Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O delegado da Polícia Federal Luiz Pontel de Souza foi nomeado nesta quarta-feira para assumir a Secretaria Nacional de Justiça (CNJ). O cargo estava vago desde Rogério Galloro, que chefiava a secretaria, foi escolhido para o comando da Polícia Federal.

Escolhido pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, o nome de Pontel foi apresentado ao presidente Michel Temer no último fim de semana.

Pontel foi diretor de gestão de pessoal da Polícia Federal de 2007 a 2009 e diretor executivo de 2009 a 2011. Depois, foi adido em Lisboa até 2013. Entre 2015 e 2017 também exerceu a função de diretor de gestão de pessoal da PF.