Torquato nomeia delegado da PF para Secretaria Nacional de Justiça

O delegado da Polícia Federal Luiz Pontel de Souza foi nomeado nesta quarta-feira para assumir a Secretaria Nacional de Justiça (CNJ). O cargo estava vago desde Rogério Galloro, que chefiava a secretaria, foi escolhido para o comando da Polícia Federal.
Escolhido pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, o nome de Pontel foi apresentado ao presidente Michel Temer no último fim de semana.
Pontel foi diretor de gestão de pessoal da Polícia Federal de 2007 a 2009 e diretor executivo de 2009 a 2011. Depois, foi adido em Lisboa até 2013. Entre 2015 e 2017 também exerceu a função de diretor de gestão de pessoal da PF.
Ele será o titular da secretaria que trata da política migratória, de refugiados, de cooperação jurídica internacional, civil e penal, de recuperação de ativos, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, de classificação indicativa, de políticas públicas, entre outros assuntos.