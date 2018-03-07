Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Torquato nomeia delegado da PF para Secretaria Nacional de Justiça
Luiz Pontel

Torquato nomeia delegado da PF para Secretaria Nacional de Justiça

Luiz Pontel de Souza assume vaga deixada por Rogério Galloro, escolhido para chefiar a PF

Publicado em 07 de Março de 2018 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 14:47
Ministro da Justiça, Torquato Jardim Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O delegado da Polícia Federal Luiz Pontel de Souza foi nomeado nesta quarta-feira para assumir a Secretaria Nacional de Justiça (CNJ). O cargo estava vago desde Rogério Galloro, que chefiava a secretaria, foi escolhido para o comando da Polícia Federal.
Escolhido pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, o nome de Pontel foi apresentado ao presidente Michel Temer no último fim de semana.
Pontel foi diretor de gestão de pessoal da Polícia Federal de 2007 a 2009 e diretor executivo de 2009 a 2011. Depois, foi adido em Lisboa até 2013. Entre 2015 e 2017 também exerceu a função de diretor de gestão de pessoal da PF.
Ele será o titular da secretaria que trata da política migratória, de refugiados, de cooperação jurídica internacional, civil e penal, de recuperação de ativos, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, de classificação indicativa, de políticas públicas, entre outros assuntos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado
A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados