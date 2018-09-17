Toffoli diz que 'dificilmente' prisão de Lula será derrubada em plenário

O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou nesta segunda-feira que o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dificilmente levará à sua liberdade. Segundo ele, a análise do pedido no plenário não será em setembro, que já está com a pauta cheia. A data será definida após o ministro Ricardo Lewandowski, que pediu vista do caso, devolvê-lo a julgamento.

A defesa apresentou embargos de declaração, um tipo de recurso que serve para sanar omissões, contradições e pontos obscuros de uma decisão. Assim são praticamente nulas as chances de levar a uma mudança na decisão tomada pelo plenário da Corte em abril, quando os ministros negaram habeas corpus a

O julgamento começou no plenário virtual, em que os ministros apresentam votos por escrito, sem a necessidade do encontro físico em plenário. Já estava sete a um contra Lula quando Lewandowski pediu vista, levando o julgamento para o plenário físico. Assim os 11 integrantes da Corte vão ter que se reunir para deliberar sobre o pedido de liberdade de Lula.