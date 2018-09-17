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Recurso

Toffoli diz que 'dificilmente' prisão de Lula será derrubada em plenário

Ministro Ricardo Lewandowski pediu vista do recurso analisado no plenário virtual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 15:54

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 15:54

O ex-presidente Lula Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
O novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, afirmou nesta segunda-feira que o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dificilmente levará à sua liberdade. Segundo ele, a análise do pedido no plenário não será em setembro, que já está com a pauta cheia. A data será definida após o ministro Ricardo Lewandowski, que pediu vista do caso, devolvê-lo a julgamento.
A defesa apresentou embargos de declaração, um tipo de recurso que serve para sanar omissões, contradições e pontos obscuros de uma decisão. Assim são praticamente nulas as chances de levar a uma mudança na decisão tomada pelo plenário da Corte em abril, quando os ministros negaram habeas corpus a Lula.
O julgamento começou no plenário virtual, em que os ministros apresentam votos por escrito, sem a necessidade do encontro físico em plenário. Já estava sete a um contra Lula quando Lewandowski pediu vista, levando o julgamento para o plenário físico. Assim os 11 integrantes da Corte vão ter que se reunir para deliberar sobre o pedido de liberdade de Lula.
"O fato é que, esse caso já houve no plenário virtual seis votos [sic] a favor da situação anterior e um divergente. Na minha opinião, eu penso, que como se trata de um recurso limitado, que são os embargos de declaração, e o tema foi extremamente debatido, muito dificilmente vai haver qualquer mudança", disse Toffoli.
Lula está preso desde 7 de abril. Ele foi condenado na Lava-Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP). O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre, lhe aplicou uma pena de 12 anos e um mês

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