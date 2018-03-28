Toffoli concede prisão domiciliar para Maluf

Paulo Maluf (PP-SP), deputado Federal Crédito: Agência Brasil

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar para o deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP). A defesa vinha insistindo no pedido, alegando motivos de saúde.

Preso desde 22 de dezembro, Maluf foi internado "às pressas" nesta quarta-feira (28) em um hospital particular de Brasília. O parlamentar de 86 anos deu entrada no Hospital Ortopédico e Medicina Especializada (Home), por volta de meia-noite.