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Brasília

Toffoli concede prisão domiciliar para Maluf

Defesa alega motivos de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 20:43

Publicado em 28 de Março de 2018 às 20:43

Paulo Maluf (PP-SP), deputado Federal Crédito: Agência Brasil
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar para o deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP). A defesa vinha insistindo no pedido, alegando motivos de saúde.
Preso desde 22 de dezembro, Maluf foi internado "às pressas" nesta quarta-feira (28) em um hospital particular de Brasília. O parlamentar de 86 anos deu entrada no Hospital Ortopédico e Medicina Especializada (Home), por volta de meia-noite.
> Prisão domiciliar para detentas grávidas ou mães no ES é negada
O exame mostrou que Maluf tinha fortes dores nas costas em função da pressão na coluna vertebral e não consegue andar nem ficar em pé.

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