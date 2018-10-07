Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Toffoli aguarda uma hora na fila para votar

Ministro disse que hoje todos os brasileiros são iguais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 15:32

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 15:32

Ministro Dias Toffoli na sessão da 1ª Turma. Foto: Carlos Humberto/STF Crédito: Carlos Humberto/STF
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, votou no final da manhã de hoje (7) na seção eleitoral que funciona em uma escola no bairro Lago Norte, em Brasília.
Apesar de ter prioridade, podendo furar fila, o ministro dispensou o privilégio e aguardou sua vez como todos os outros eleitores da seção 293, considerada pelos próprios votantes como uma das mais cheias do local.
Depois de aguardar por quase 1 hora na fila, Toffoli destacou que hoje é um dia em que todos os brasileiros são iguais. O voto de cada um vale o mesmo, destacou. O ministro ressaltou o número de idosos que não são mais obrigados a votar e pessoas com dificuldade de locomoção que passaram nas seções vizinhas. Segundo ele, esses votos simbolizam a vontade da população pela democracia.
Ao desejar um bom dia de votação para os brasileiros, o magistrado apostou num grande sucesso ao final do dia. No sentido de mais uma vez a democracia se afirmar e reafirmar, disse ao lembrar a pesquisa que apontou que a maior parte da população defende esse sistema.
Toffoli está à frente da Corte há pouco menos de um mês e têm mantido o tom pacificador, evitando polêmicas. Desde que assumiu a presidência do STF têm reiterado sua confiança no sistema eleitoral, na confiabilidade das urnas e na apuração e reforçado que o Supremo vai garantir a Constituição e a lei durante e após concluído o processo eleitoral.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados