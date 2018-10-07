Toffoli aguarda uma hora na fila para votar

Ministro Dias Toffoli na sessão da 1ª Turma. Foto: Carlos Humberto/STF Crédito: Carlos Humberto/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, votou no final da manhã de hoje (7) na seção eleitoral que funciona em uma escola no bairro Lago Norte, em Brasília.

Apesar de ter prioridade, podendo furar fila, o ministro dispensou o privilégio e aguardou sua vez como todos os outros eleitores da seção 293, considerada pelos próprios votantes como uma das mais cheias do local.

Depois de aguardar por quase 1 hora na fila, Toffoli destacou que hoje é um dia em que todos os brasileiros são iguais. O voto de cada um vale o mesmo, destacou. O ministro ressaltou o número de idosos que não são mais obrigados a votar e pessoas com dificuldade de locomoção que passaram nas seções vizinhas. Segundo ele, esses votos simbolizam a vontade da população pela democracia.

Ao desejar um bom dia de votação para os brasileiros, o magistrado apostou num grande sucesso ao final do dia. No sentido de mais uma vez a democracia se afirmar e reafirmar, disse ao lembrar a pesquisa que apontou que a maior parte da população defende esse sistema.