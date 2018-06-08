Tiroteio fecha bondinho do Pão de Açúcar e deixa policial ferido

Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Pixabay

Um policial ficou ferido, na tarde desta sexta-feira (8), após uma troca de tiros na Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com uma mulher que trabalha próximo ao local do tiroteio, que preferiu não se identificar, policiais militares invadiram um restaurante para acessar a mata. Houve pânico e correria no local. Um dos bandidos desceu pela pedra e foi preso nas areias da Praia da Urca. Devido a troca de tiros, a administração do bondinho do Pão de Açúcar suspendeu a operação.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um dos bandidos que desceram para a Urca ser encurralado por policiais em um helicóptero. Ele aparece descendo a pedra e é preso momentos depois por policiais nas areais da Praia Vermelha.

"Acolhemos nossos clientes e estamos nos organizando para fechar o estabelecimento. Foi muito tiro, estou me tremendo até agora. Já sabíamos que estava tendo uma operação desde cedo, mas por volta de 14h que começou o tiroteio. Tinha bandido pela mata e teve um policial baleado aqui na praia. Nunca aconteceu isso aqui. Tentamos nos proteger aqui na loja. Os policiais entraram no restaurante e atiraram contra os bandidos que estavam na mata".

Moradores usaram as redes sociais para relatar um intenso tiroteio no bairro. Segundo os relatos, a ação estaria acontecendo na Praia Vermelha e os disparos chegaram a ser ouvidos da UFRJ e da Unirio, que ficam no mesmo bairro.

"Estava no bandeijão de reitoria da UFRJ e ouvi os disparos, agora estou pegando um ônibus", disse um internauta.

"Uma amiga acabou de comentar que houve disparos de tiro próximo à Unirio quase agora, 14:41", escreveu outra internauta.

"Cara que bizarro troca de tiro aqui na praia da Urca do lado de uma escola militar. E eu achando que aqui continuava de boa na tranquilidade", relatou um internauta.

"Mais tiros muitos tiros de novo aqui por Urca/Botafogo. Helicóptero na área", postou outro.

De acordo com a administração do Bondinho Pão de Açúcar, a linha 1, que liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca, e a linha 2, trecho entre Morro da Urca e PãodeAçúcar, não estão funcionando por medida de segurança. A paralisação total do serviço aconteceu por volta das 14h30.

ROTINA DE VIOLÊNCIA

Moradores do Leme e de Copacabana têm vivido uma rotina de violência por causa da guerra entre traficantes do Chapéu-Mangueira e do Babilônia, iniciada há cerca de um mês. Nesta terça-feira (5), houve mais um confronto entre os grupos rivais. Um traficante com roupas camufladas foi flagrado andando nas lajes das casas, fugindo de uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope).