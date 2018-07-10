Theodorico faz voto de silêncio para não atrapalhar Ricardo Ferraço

Deputado Theodorico Ferraço, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado Crédito: Tonico/Assembleia

Desde o início de 2017, o deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM) firmou-se como um dos principais opositores do governador Paulo Hartung (MDB) na Assembleia Legislativa. Tanto que, nas articulações eleitorais, está muito mais próximo do ex-governador Renato Casagrande (PSB), principal adversário político de Hartung.

Agora, porém, Theodorico se defronta com um dilema: seu filho, o senador Ricardo Ferraço, é fortemente cotado nas bolsas de apostas políticas para substituir Paulo Hartung na eleição ao governo do Estado. Caso o senador assuma essa missão, terá que defender o legado do atual governo. O mesmo ao qual Theodorico faz oposição.

Para não se comprometer nem prejudicar o próprio filho neste momento decisivo, Theodorico informa que ficará em silêncio absoluto até as definições de candidaturas nas convenções partidárias, que devem ocorrer nos primeiros dias de agosto. "Um bom pai sempre zela pelo filho", afirma o experiente deputado.

Confira, abaixo, a entrevista de Theodorico Ferraço:

Como o senhor avalia essa hipótese de seu filho, Ricardo Ferraço, ser candidato a governador do Estado no lugar de Paulo Hartung e com apoio dele?

Depois de ter consultado meu conselheiro espiritual, Padre Olívio, tomei uma resolução de que nos próximos dias vou aguardar os acontecimentos e ficar mudo e surdo sobre a política do Estado, respeitando quem sai e respeitando quem fica.

Mas o senhor acha que Ricardo deve topar?

Não quero emitir nenhuma opinião. Prefiro deixar para que o Ricardo responda. Não quero atrapalhar meu filho nem que haja nenhuma interpretação que possa prejudicá-lo. Um bom pai sempre zela pelo filho. O que posso dizer é que hoje acabou aquele negócio de cacique, de coronelismo. Hoje quem decide é o povo. O povo é que é o dono do voto.

E o DEM, como se posiciona na eleição a governador, diante do novo cenário?

O DEM se reuniu ontem (09) e decidiu que a convenção vai ser nos últimos dias do prazo, entre 3 e 5 de agosto. E o partido está aberto ao diálogo para formar as coligações partidárias, não tendo sido discutida a questão de governador.

Então, a partir do anúncio de que Paulo Hartung não é o candidato, o DEM pode conversar com partidos que hoje integram a base do governo?