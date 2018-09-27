Testes com hackers e maratona de auditorias: como é a preparação da urna

Funcionários de cartório eleitoral em Vila Velha conferem as urnas eletrônicas que serão usadas nestas eleições Crédito: Carlos Alberto Silva

Imagine as cabeças dos melhores institutos tecnológicos do Brasil concentradas em uma única missão: entrar no sistema da urna eletrônica.

Pois foi exatamente isso que aconteceu há um ano atrás, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início ao Teste Público de Segurança (TPS), convidando "hackers" de instituições como a Sociedade Brasileira de Computação, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os departamentos de Tecnologia da Informação das universidades brasileiras para testar a segurança das urnas eletrônicas.

Este foi apenas um dos processos das mais de 40 etapas que envolvem a preparação do equipamento para as eleições. Um protocolo que começa assim que termina uma eleição e que fica aberto para a contestação, por parte de partidos ou de instituições, até pouco mais de um mês antes da eleição.