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Bastidores da eleição

Testes com hackers e maratona de auditorias: como é a preparação da urna

Todo ano de eleição o sistema da urna eletrônico é atualizado. Entenda em 20 passos como o processo é feito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 18:18

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 18:18

Funcionários de cartório eleitoral em Vila Velha conferem as urnas eletrônicas que serão usadas nestas eleições Crédito: Carlos Alberto Silva
Imagine as cabeças dos melhores institutos tecnológicos do Brasil concentradas em uma única missão: entrar no sistema da urna eletrônica.
Pois foi exatamente isso que aconteceu há um ano atrás, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início ao Teste Público de Segurança (TPS), convidando "hackers" de instituições como a Sociedade Brasileira de Computação, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os departamentos de Tecnologia da Informação das universidades brasileiras para testar a segurança das urnas eletrônicas.
Este foi apenas um dos processos das mais de 40 etapas que envolvem a preparação do equipamento para as eleições. Um protocolo que começa assim que termina uma eleição e que fica aberto para a contestação, por parte de partidos ou de instituições, até pouco mais de um mês antes da eleição.
Conversamos com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, que nos explicou, etapa por etapa, como funciona o processo para garantir que não haja fraudes no dia da votação. Veja em 20 pontos como tudo acontece.

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