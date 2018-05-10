Testemunha do caso Marielle terá proteção da Polícia Civil

Os investigadores vão reproduzir o percurso feito por Marielle, desde a chegada dela à Casa das Pretas, na Lapa, até o local onde foi morta Crédito: Reprodução/Instagram

A Secretaria de Segurança determinou que o comando da Polícia Civil passe a dar proteção imediata à testemunha que, em depoimentos à Divisão de Homicídios, implicou o vereador Marcello Siciliano (PHS) e o Orlando Oliveira de Araújo - preso acusado de chefiar uma milícia - na morte de Marielle. A informação foi confirmada pela reportagem do GLOBO, com fontes do comando das polícias. A testemunha afirmou estar jurado de morte, já que o ex-PM acredita que sua prisão é resultado de uma denúncia feita por ele.

Nesta terça-feira (8), a reportagem revelou que o delator, que trabalhou para um dos mais violentos grupos paramilitares do Rio, procurou a polícia para contar, em troca de proteção, que o vereador e o ex-PM queriam a morte da vereadora, executada no dia 14 de março, no Estácio. O motorista dela, Anderson Gomes, também foi assassinado na ação. Procurado pela reportagem, Siciliano disse que não conhece Orlando e afirmou que se trata de "notícia totalmente mentirosa".

Em três depoimentos à Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil, a testemunha deu informações sobre datas, horários e até locais de reuniões entre o vereador e o miliciano, que hoje cumpre pena em Bangu 9. Também deu detalhes de como, segundo ele, a execução foi planejada. As conversas entre os dois teriam começado em junho do ano passado.

Até agora, o delator prestou dois depoimentos nas dependências do Círculo Militar, na Urca, e um, na sede da DH, na Barra da Tijuca.A reportagem teve acesso ao teor do relato da testemunha, que primeiramente procurou a Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, onde passou a ser acompanhada pelos delegados federais Hélio Khristian Cunha de Almeida, Lorenzo Martins Pompilio da Hora e Felício Laterça, que, após tomarem conhecimento da gravidade dos fatos, procuraram o chefe de Polícia Civil, delegado Rivaldo Barbosa.