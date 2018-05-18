Terrorismo: grupo planejava ataque no carnaval de Salvador

Multidão de foliões em Salvador atraía terroristas Crédito: valter pontes/secom salvador - 25/02/2017

por ligação com terrorismo. Os diálogos mantidos por alguns dos réus da Operação Átila revelam mais que elogios à atuação de grupos terroristas em outros países. Após a operação, um capixaba virou réu

Um dos denunciados no caso, Jonatan da Silva Barbosa, chegou a propor um ataque durante o carnaval no Brasil. A conversa foi travada com Brian Alvarado  um peruano que não está entre os investigados. Brian, de acordo com a denúncia, propõe a explosão de um veículo com botijões de gás.

Em outro momento, o mesmo Brian sugere o cometimento de um atentado como o realizado sobre a ponte de Londres  em 2017 três terroristas do Estado Islâmico atropelaram esfaquearam pedestres na capital britânica, matando 8 pessoas e ferindo 48  no Carnaval do Rio de Janeiro.

Jonatan, por sua vez, argumenta que o carnaval tem mais pessoas em Salvador. Há prints dessa conversa na denúncia feita pelo MPF.