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Operação Átila

Terrorismo: grupo planejava ataque no carnaval de Salvador

Um dos integrantes argumentou que 'o carnaval tem mais pessoas em Salvador'

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 10:34
Multidão de foliões em Salvador atraía terroristas Crédito: valter pontes/secom salvador - 25/02/2017
Os diálogos mantidos por alguns dos réus da Operação Átila revelam mais que elogios à atuação de grupos terroristas em outros países. Após a operação, um capixaba virou réu por ligação com terrorismo.
Um dos denunciados no caso, Jonatan da Silva Barbosa, chegou a propor um ataque durante o carnaval no Brasil. A conversa foi travada com Brian Alvarado  um peruano que não está entre os investigados. Brian, de acordo com a denúncia, propõe a explosão de um veículo com botijões de gás.
Em outro momento, o mesmo Brian sugere o cometimento de um atentado como o realizado sobre a ponte de Londres  em 2017 três terroristas do Estado Islâmico atropelaram esfaquearam pedestres na capital britânica, matando 8 pessoas e ferindo 48  no Carnaval do Rio de Janeiro.
Jonatan, por sua vez, argumenta que o carnaval tem mais pessoas em Salvador. Há prints dessa conversa na denúncia feita pelo MPF.
> Leia entrevista exclusiva com o capixaba acusado de ligação com terrorismo
Já Kleiton França Nogueira, do Rio de Janeiro, participava do grupo de WhatsApp denominado Revolucionários Islâmicos e, ainda de acordo com a denúncia, demonstrou animação para articular a primeira ação do grupo, que consistiria no sequestro de turistas e trocá-los por presos da Al-Qaeda.

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