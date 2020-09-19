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Atlântico

Terremoto de 6,9 graus atinge oceano perto de Fernando de Noronha

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, há possibilidade de novos terremotos nos próximos dias, mas o risco de tsunami está descartado

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 14:04
Um terremoto de magnitude de 6,9 graus na escala Richter foi registrado na noite desta sexta-feira (18) no oceano Atlântico, perto de Fernando de Noronha, no Estado de Pernambuco, e do arquipélago São Pedro e São Paulo, que é administrado pela União.
Fernando de Noronha.
Fernando de Noronha:  fenômeno não é comum na região Crédito: Bruno Lima
O registro foi feito por estações da Rede Sismográfica Brasileira operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
O epicentro foi localizado a cerca de 282 km a leste de São Pedro e São Paulo, a 816 km a nordeste de Fernando de Noronha e também próximo a Natal (RN), Recife (PE) e Fortaleza (CE).
Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, há possibilidade de novos terremotos nos próximos dias, mas o risco de tsunami está descartado.

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A reportagem conversou com alguns moradores em Fernando de Noronha. Por lá o terremoto não foi sentido e nem deixou danos.
No arquipélago São Pedro e São Paulo, cujo tamanho é equivalente a dois campos de futebol, também não foi percebido nenhum abalo. O local abriga somente uma base da Marinha
José Bertotti, secretário estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, disse que este tipo de fenômeno não é comum na região. "Estou em contato permanente com o distrito naval para monitorar qualquer consequência que ainda possa oferecer risco ou ameaça a Fernando de Noronha."

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