Terminal do Tietê em SP é evacuado por suspeita de bomba

Uma mulher de 55 anos foi presa após deixar uma bolsa no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo, por volta da 1h desta sexta-feira (20). Por causa disso, o local foi interditado, pois havia a suspeita de que explosivos estivessem na mochila.
Segundo a polícia, a mulher deixou a mochila aberta sobre um balcão de atendimento, caminhou alguns passos e ficou perto do local.
Isso levantou suspeitas em funcionários, que acionaram a Polícia Militar. Chegando ao local, PMs evacuaram o terminal e acionaram o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).
A mulher, segundo apurado pela reportagem, afirmou que um suposto desafeto teria colocado uma bomba em sua bolsa e, por isso, ela deixou a mochila no terminal.
Após analisar a mochila, o Gate constatou que o explosivo levado pela mulher era falso. Ela foi encaminhada ao 20 DP (Água Fria), onde o caso foi registrado.