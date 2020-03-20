  • Terminal do Tietê em SP é evacuado por suspeita de bomba
Terminal rodoviário

Terminal do Tietê em SP é evacuado por suspeita de bomba

Segundo a polícia, a mulher deixou a mochila aberta sobre um balcão de atendimento, caminhou alguns passos e ficou perto do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 19:27

Publicado em 20 de Março de 2020 às 19:27

Bolsa com falso explosivo Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Uma mulher de 55 anos foi presa após deixar uma bolsa no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo, por volta da 1h desta sexta-feira (20). Por causa disso, o local foi interditado, pois havia a suspeita de que explosivos estivessem na mochila.
Segundo a polícia, a mulher deixou a mochila aberta sobre um balcão de atendimento, caminhou alguns passos e ficou perto do local.
Isso levantou suspeitas em funcionários, que acionaram a Polícia Militar. Chegando ao local, PMs evacuaram o terminal e acionaram o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).
A mulher, segundo apurado pela reportagem, afirmou que um suposto desafeto teria colocado uma bomba em sua bolsa e, por isso, ela deixou a mochila no terminal.
Após analisar a mochila, o Gate constatou que o explosivo levado pela mulher era falso. Ela foi encaminhada ao 20 DP (Água Fria), onde o caso foi registrado.

