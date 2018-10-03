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Calendário eleitoral

Termina nesta quinta-feira a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV

Ainda segundo o calendário eleitoral, nesta quinta-feira (4) também é o último dia para propaganda política em reuniões públicas, promoção de comícios e uso de aparelhagem de sonorização fixa, entre 8h e meia noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 14:09

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 14:09

Os últimos programas dos candidatos a senador, deputado estadual e distrital serão apresentados nesta quarta-feira (3) Crédito: Rhayan Lemes
Termina nesta quinta-feira (4) a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão do primeiro turno das eleições 2018, com a exibição de programas de candidatos a presidente da República e deputado federal. Os últimos programas dos candidatos a senador, deputado estadual e distrital serão apresentados nesta quarta-feira (3). Foram 35 dias de propaganda eleitoral gratuita.
Ainda segundo o calendário eleitoral, amanhã (4) também é o último dia para propaganda política em reuniões públicas, promoção de comícios e uso de aparelhagem de sonorização fixa, entre 8h e meia noite. Os debates no rádio e na televisão também só podem ocorrer até essa data, mas as transmissões que começarem na quinta à noite, por exemplo, podem se estender até as 7 horas da manhã do dia seguinte (5).
Pesquisa eleitoral
 
É permitida a divulgação, a qualquer momento, de pesquisas realizadas até sábado (6), para todos os cargos. Já as pesquisas de boca de urna, realizadas no dia do primeiro turno, somente poderão ser divulgadas depois de encerrado o pleito em todo o país, no caso das pesquisas para a disputa presidencial, e a partir das 17h fica permitida a divulgação das pesquisas para os cargos de governador, senador, deputado federal, estadual e distrital.
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