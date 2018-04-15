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Educação

Termina hoje prazo para solicitar isenção da inscrição no Enem 2018

O resultado da solicitação será divulgado no dia 23 de abril

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 19:36
O benefício deve ser solicitado no site do Enem Crédito: Arquivo Pessoal
Termina neste domingo (15), às 23h59 (horário de Brasília), o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição da edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O benefício pode ser solicitado na página do Enem.
O resultado da solicitação será divulgado no dia 23 de abril, e os candidatos que tiverem o pedido negado terão até o dia 29 de abril para apresentar recurso da decisão. Quem teve isenção concedida no ano passado e faltou aos dois dias de prova terá que justificar a ausência para ter a gratuidade novamente.
O pedido de isenção, entretanto, não garante a inscrição no exame. Todos os interessados em fazer o Enem 2018, isentos ou não, também deverão fazer a inscrição entre os dias 7 e 18 de maio.
Quem tem direito à isenção:
- Quem está cursando a última série do ensino médio neste ano em escola da rede pública
- Quem cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio
- Quem declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
- Quem fez o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) do ano passado, que tenha atingido a nota mínima

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