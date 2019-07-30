Teria atirado 'na cabeça', diz Witzel sobre morador de rua

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo

A Secretaria de Estado de Polícia Militar abriu sindicância para apurar a conduta dos PMs que atenderam à ocorrência em que um morador de rua esfaqueou três pessoas, deixando dois mortos na Lagoa, na zona sul, no último domingo. Outras três pessoas que tentavam socorrer as vítimas foram feridas por tiros.

Wilson Witzel (PSC). "Não tinha ninguém armado para dar um tiro nele. É impressionante", disse nesta segunda-feira (29), o presidente. Já Witzel afirmou que, se fosse policial, teria atirado "na cabeça" do agressor. O caso motivou reações do presidente Jair Bolsonaro e do governador. "Não tinha ninguém armado para dar um tiro nele. É impressionante", disse nesta segunda-feira (29), o presidente. Já Witzel afirmou que, se fosse policial, teria atirado "na cabeça" do agressor.

Era por volta de meio-dia, quando o morador de rua Plácido Correa de Moura, de 44 anos, atacou a facadas o engenheiro João Carvalho Napoli, de 35 anos, que estava em um carro, parado no sinal, acompanhado da namorada, a bióloga Caroline Azevedo Moutinho, de 29 anos, que também foi ferida. Napoli acabou morrendo e Caroline está internada.

O educador físico Marcelo Henrique Correa Reais, de 39 anos, que foi ajudar o casal, também foi atacado a facadas e morto. Quando isso aconteceu, no entanto, já havia policiais militares de três diferentes batalhões no local. Segundo informações da própria corporação, PMs do 23.º BPM (Leblon), do 19.º BPM (Copacabana) e também do BPTur participaram da ação.