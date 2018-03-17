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Assaltantes baleados

Tentativa de assalto termina em tiroteio em Niterói

As vítimas eram seguranças do delegado David Anthony e por isso reagiram ao assalto

Publicado em 17 de Março de 2018 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 20:05
Troca de tiros aconteceu no Jardim Icaraí Crédito: Divulgação
Seguranças do secretário de Administação Penitenciária, delegado David Anthony, sofreram uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (17), no Jardim Icaraí, na Zona Sul de Niterói. A escolta foi abordada por quatro homens na Rua Dr. Herotides de Oliveira quando ia buscar o secretário. O policial militar a paisana tentou se abrigar e os criminosos atiraram contra ele, e Houve troca de tiros, em que um dos assaltantes foi atingido na perna. Os outros três conseguiram fugir.
Com o criminoso baleado foi apreendido um revólver calibre .38 com a numeração raspada. Ele foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro Fonseca, também em Niterói. No mesmo instante, um homem baleado deu entrada na emergência do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, município vizinho a Niterói. O paciente foi reconhecido pela vítima como um dos criminosos e está sob custódia na unidade de saúde.
A intensa troca de tiros atingiu diversos prédios da localidade e quebrou as vidraças de diversos muros. Ao chegar ao local, a polícia prendeu o assaltante que usava uma pistola de calibre 38.
Nas redes sociais, diversos moradores da região relataram que ficaram assustados ao ouvirem os disparos por volta das 6h30 da manhã.
A ocorrência está sendo registrada na 77ª DP (Icaraí).

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