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Intenso tiroteio

Tentativa de assalto a bancos deixa pelo menos 10 mortos no Ceará

Caso aconteceu na pequena Milagres, cidade com 28 mil habitantes; segundo a imprensa local, seis vítimas eram da mesma família e o prefeito confirmou que havia crianças

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 15:48
Tentativa de assalto ocorreu em rua onde duas agências bancárias estão a poucos metros Crédito: Reprodução/Google Streat View
Ao menos dez pessoas foram mortas em uma tentativa de assalto a dois bancos na madrugada desta sexta-feira (7), em Milagres, na região do Cariri, no Ceará. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, seis mortos eram reféns - e cinco seriam da mesma família - e haveria crianças entre as vítimas.
A tentativa de assalto às agências do Banco do Brasil e do Bradesco, as duas na Rua Padre Mizael Gomes, aconteceu por volta das 2h30 desta sexta. Os criminosos estavam com reféns quando a polícia chegou. Testemunhas relatam que houve um intenso tiroteio. O grupo não conseguiu levar dinheiro.
Em entrevista à Globonews, o prefeito de Milagres, Lielson Landim, afirmou que duas crianças, de 10 e 13 anos, foram feitas reféns e morreram no tiroteio. A polícia ainda não conseguiu identificar todos os mortos no confronto.
O bando teria assaltado um caminhão no km 495 da BR-116, entre os municípios de Brejo Santo e Milagres. Teria também assaltado a família na estrada e, então, feito todos motorista e passageiros reféns, antes de entrar em Milagres para a tentativa de assalto.
O padre Ronaldo Oliveira, da paróquia Nossa Senhora dos Milagres, contou ao jornal O Povo, do Ceará, que acordou com os tiros e pensou se tratar de fogos de artifício. "Ouvi todos os tiros e não conseguia mais dormir. Acordei atordoado, pensando que eram fogos, ou alguém batendo no meu portão, algo assim. Depois percebi que era algo mais sério", afirmou. "Precisei tomar remédio para dormir." Ele descreveu a cena como uma "madrugada de terror".
O município de Milagres fica a 487 quilômetros de Fortaleza (393 km em linha reta), tem cerca de 28 mil habitantes e já havia sofrido uma tentativa de ataque na semana anterior, segundo o diretor do Sindicato do Bancários do Ceará, Gabriel Mota. Por conta disso, a polícia vinha investigando a ação da quadrilha e conseguiu interceptá-la no momento da tentativa de assalto.
Ainda segundo o diretor do sindicato, outra agência bancária sofreu uma tentativa de explosão no mesmo horário, mas no município de Itatira, na microrregião de Canindé. Porém, as ações são de quadrilhas diferentes.

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