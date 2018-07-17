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Corrida ao Palácio Anchieta

'Tentamos trabalhar o nome de Colnago na sucessão', diz Hartung

Governador disse que deu oportunidade ao seu vice de se apresentar para a sociedade, mas que a decisão de seu sucessor cabe aos partidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 19:48

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 19:48

Governador Paulo Hartung ao vivo na CBN Vitória (92,5 FM) Crédito: Kaique Dias
Em entrevista na manhã desta terça-feira (17) à Rádio CBN Vitória, o governador Paulo Hartung (MDB) disse que tentou trabalhar dois nomes para sucedê-lo no governo ao fim deste mandato: o ex-secretário de Transparência Eugênio Ricas e o vice-governador César Colnago (PSDB). O emedebista disse que Colnago foi um "vice extraordinário", enquanto Ricas demonstrou "capacidade de oratória".
Em relação a Colnago, o governador disse que deu diversas oportunidades para ele se apresentar à sociedade. O tucano assumiu o governo em 11 ocasiões, inclusive durante a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017. A atuação dele durante o período já foi elogiada pelo governador em discursos anteriores. 
"Tentamos trabalhar um nome? Tentamos. E tem um nome que foi trabalhado o tempo inteiro dentro do governo, dando oportunidades para se apresentar a sociedade, que é o vice-governador. O César é um extraordinário vice-governador que nós temos. Aonde assumiu não deixou a peteca cair. Mas eu quero fazer uma ressalva: essa construção não é da minha competência... Essa construção tem que ser feita pelos líderes partidários. Eu não sou liderança partidária. E a construção que sair, aí sim, eu vou me debruçar sobre ela e ver qual é o passo que eu devo dar", afirmou Hartung.
Sobre Ricas, o governador disse que o convite foi feito, mas que o ex-secretário preferiu seguir carreira dentro da Polícia Federal.
"Eu tinha um nome, vou fazer uma confissão aqui. Um nome que eu via muito potencial. Ele é policial federal, foi o segundo homem da Polícia Federal durante um tempo lá em Brasília, que é o Eugênio Ricas. Mas o Eugênio me disse que a sua reflexão de vida pessoal, familiar, levava para um outro caminho. Ele vai ser adido em Washington. Ele está seguindo um caminho, e eu respeito as opções pessoais", revelou Hartung.

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