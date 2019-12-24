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Chuvas

Temporal inunda garagem e deixa um morto em São Paulo

A zona norte foi uma das regiões mais afetadas. Os acessos para as estações Santana e Tucuruvi, da linha 1-Azul do Metrô, ficaram alagados. O Metrô informou, porém, que a operação dos trens não foi afetada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 10:28

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 10:28

Garagem de prédio ficou inundada após chuva forte nesta segunda-feira (23) em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
As fortes chuvas que atingiram São Paulo na segunda-feira (23) alagaram ruas e avenidas, o subsolo de um prédio comercial e duas estações de Metrô. O motorista de aplicativo Jorge Garcia da Costa, de 62 anos, morreu em meio à inundação do edifício, em Santana, na zona norte.
Segundo o capitão Alexandre Veloso, do Corpo de Bombeiros, após os passageiros desembarcarem, ele foi surpreendido por uma enxurrada que invadiu rapidamente a garagem do local, na Rua Ezequiel Freire. "Pessoas que trabalhavam no prédio ainda tentaram salvá-lo, jogando uma mangueira, mas não conseguiram", diz Veloso.
O empresário Cristian Maia, de 43 anos, foi um dos que ajudaram. "Ouvi gritos de socorro quando estava no térreo e consegui vê-lo já fora do carro, mas estava mais para o fundo da garagem. A mangueira do hidrante era curta e não alcançou."

Ele diz que o motorista havia deixado os passageiros no prédio e ficou estacionado justamente para se proteger da chuva.

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Parte da família de Costa soube da tragédia pela TV. "Estávamos vendo jornal quando passou a notícia dos desaparecidos. Logo em seguida, o filho dele ligou e contou que era meu tio", diz Renan Barriatto, de 33 anos.
Segundo ele, Costa era motorista de aplicativo havia três anos e morava no Tremembé, também na zona norte.
As buscas foram feitas com botes. Mergulhadores foram ao local, mas não atuaram por causa da péssima visibilidade. Inicialmente os bombeiros trabalhavam com a informação de dois desaparecidos, o motorista e uma passageira. Mais tarde, porém, ela apareceu.
A zona norte foi uma das regiões mais afetadas. Os acessos para as estações Santana e Tucuruvi, da linha 1-Azul do Metrô, ficaram alagados. O Metrô informou, porém, que a operação dos trens não foi afetada.

ESCURO

No Rio de Janeiro, o dia virou noite na segunda-feira, por volta das 14h30. Com a luz do dia encoberta pela tempestade, motoristas ligaram os faróis dos carros em plena tarde, e várias ruas ficaram alagadas em poucos minutos.
A prefeitura decretou estágio de atenção. O temporal caiu com mais força na zona norte e no centro, onde tráfego do VLT chegou a ser interrompido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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