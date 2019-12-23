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Chuvas

Temporal faz Rio de Janeiro entrar em estágio de alerta

As principais recomendações de segurança para quem estiver na rua durante a chuva forte com raios são afastar-se de árvores e terrenos abertos; não ficar em piscinas, rios e lagos; se estiver no carro, permanecer dentro dele; ficar longe das janelas; e não tocar em materiais metálicos e elétricos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 18:04

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 18:04

Fortes chuvas atingem o Rio de Janeiro nos últimos dias Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil
A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou estágio de atenção por causa de pancadas de chuva registradas na tarde desta segunda-feira (23) em diversas partes da cidade. As informações são da Agência Brasil.
O Centro de Operações da Prefeitura (COR) já havia informado que há previsão de chuva moderada a forte nesta segunda, com raios. O COR recomenda permanecer em locais abrigados e evitar deslocamentos neste momento.
As principais recomendações de segurança para quem estiver na rua durante a chuva forte com raios são afastar-se de árvores e terrenos abertos; não ficar em piscinas, rios e lagos; se estiver no carro, permanecer dentro dele; ficar longe das janelas; e não tocar em materiais metálicos e elétricos.

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Houve registro de chuva muito forte em partes das zonas norte e oeste, como a Ilha do Governador, Méier, São Cristóvão e Tijuca. O maior índice pluviométrico foi registrado em Jacarepaguá, com 23,2 milímetros em 15 minutos.
Bolsões de água já se formaram em algumas vias da cidade, como a Avenida Brasil, onde há acúmulo de água nos dois sentidos na altura do Trevo das Margaridas.

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