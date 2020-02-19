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Chuvas retornam

Temporal atinge São Paulo e causa alagamentos

Segundo o Corpo de Bombeiros, das 15h às 17h foram recebidos 7 chamados de queda de árvore e 9 para enchentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 18:12

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 18:12

O forte temporal que atinge São Paulo na tarde desta quarta-feira, 19, já provocou 11 pontos de alagamento na cidade, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Nove regiões da capital estão em estado de atenção para alagamentos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, das 15h às 17h foram recebidos 7 chamados de queda de árvore e 9 para enchentes.
De acordo com a previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com chuvas isoladas de até forte intensidade com potencial para formação de alagamentos, descargas elétricas e lento deslocamento.
Na terça-feira (18), as fortes chuvas no fim da tarde também provocaram alagamentos pela cidade.

Previsão para os próximos dias:

A quinta-feira, 20, começa com sol entre muitas nuvens e tempo abafado. No decorrer da tarde e da noite, o calor e a propagação de uma frente fria ao largo do litoral paulista vão favorecer a formação de áreas de instabilidade sobre a Grande São Paulo. As precipitações serão generalizadas e podem vir acompanhadas de ventos fortes. Há potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de rios e córregos. Os termômetros oscilam entre 21°C e 31°C.
A madrugada e o início da manhã da sexta-feira, 21, ainda serão marcados por chuva volumosa, generalizada e com potencial para alagamentos e transbordamentos. As chuvas perdem intensidade da tarde para a noite, porém o solo encharcado mantém o risco de escorregamentos de terra nas áreas de encosta. Os ventos passam a soprar do quadrante sul promovendo a queda temperatura. Mínima de 20°C e máxima de 25°C.

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