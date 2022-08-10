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Folha de São Paulo

Tempo chuvoso e ventania continuam nesta quinta (11) em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As rajadas de vento que afetaram a cidade de São Paulo nesta quarta-feira (10) seguirão ocorrendo na quinta (11). De acordo com o CGE (Centro d...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 17:43

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 17:43

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As rajadas de vento que afetaram a cidade de São Paulo nesta quarta-feira (10) seguirão ocorrendo na quinta (11). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, os ventos ainda terão moderada intensidade, mas com tendência a diminuição.
O tempo permanece chuvoso e nublado. A previsão do instituto indica temperatura mínima de 11°C e máxima de 15°C. Por causa dos ventos, a sensação térmica será menor que o indicado nos termômetros.
A combinação de frio, vento e chuva é causada pela frente fria que passa sobre o país, junto com o ciclone extratropical que está se deslocando entre a região sul e o litoral paulista.
Apesar da diminuição da intensidade dos ventos, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para o risco de queda de árvores e destelhamento de casas na região metropolitana. Ocorrências desse tipo ocorreram na tarde de hoje, deixando pelo menos duas pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.
Na sexta-feira (12), os termômetros começam a subir e o sol aparece entre nuvens, mas o frio ainda deve continuar, junto com o ar seco. A temperatura mínima será de 10°C e a máxima de 18°C. A umidade do ar será superior a 50%, segundo o CGE.
Os dados do Inmet mostram um aumento da amplitude térmica - diferença entre as temperaturas máxima e mínima do dia -, mas o sol deve seguir firme entre nuvens na cidade. O sábado terá máxima de 24°C e mínima de 8°C, e o domingo, 26°C e 11°C. As taxas de umidade ficarão acima de 30% e 25%, respectivamente.

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