Temperatura volta a subir nesta sexta (12) e sol aparece entre nuvens em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os vendavais e rajadas de vento que atingiram a cidade de São Paulo nos últimos dias devem ter fim nesta quinta (11), de acordo com CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Com o afastamento do ciclone extratropical do litoral paulista, o tempo melhora já na sexta-feira (12), com gradativa elevação das temperaturas máximas, que deve chegar a 18ºC. O frio, porém, deve continuar na cidade, com mínima de 9ºC e tempo encoberto, afirma o meteorologista Michael Pantera, do CGE. No sábado, o calor já será maior, com máxima de 23°C.

"Entre domingo [14] e o início da próxima semana, o tempo fica estável, com sol e temperatura em elevação. Na segunda [15], a máxima fica em torno de 26°C", afirma ele. A chance de chuva nos próximos dias é baixa, segundo o órgão.

Dia dos pais terá clima variado entre as regiões do Brasil Com a saída do ciclone extratropical do litoral, os termômetros de toda a região Sudeste tendem a sofrer elevação, com baixa possibilidade de chuva, segundo a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que destaca a situação do Rio de Janeiro.

"Amanhã ainda vai ocorrer o declínio de temperatura, com a máxima ficando em 22°C. No sábado, há um aumento gradual, chegando à máxima de 26°C, 27°C no domingo e 31°C na segunda. No final de semana o tempo abre, com poucas nuvens", informa Ramos.

Já o Sul, uma das regiões que mais sofreu com as ações do ciclone, passará por um leve aumento da temperatura na sexta e no sábado, mas terá frio e chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul. "No domingo volta a chover bastante no estado. E só por volta de segunda ou terça a possibilidade de chuva cresce em Santa Catarina, principalmente na parte sul", afirma a meteorologista.

O Centro-Oeste, envolto por uma massa de ar seco, terá um fim de semana de céu aberto e baixa umidade. "A massa pega todo o interior da região Nordeste e a faixa oeste de Minas Gerais, São Paulo e Paraná", acrescenta Ramos. O litoral nordestino, por sua vez, passará por dias nublados e com chuvas isoladas, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia.