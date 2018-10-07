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Eleições 2018

Temer vota em São Paulo: 'Quem for eleito, é a vontade do povo'

Presidente prega harmonia e reforça confiança nas urnas eletrônicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 12:05

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 12:05

Michel Temer, presidente da República Crédito: Alan Santos
O presidente Michel Temer reforçou na manhã deste domingo sua confiança no resultado das urnas eletrônicas e pregou a "harmonia" entre os eleitores. Ao deixar o colégio Santa Cruz, no bairro Alto de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, o presidente disse que "quem for eleito é a vontade do povo".
Temer saiu do local por volta das 8h25, após levar cerca de cinco minutos para votar. Questionado sobre a possibilidade de vitória de Jair Bolsonaro (PSL), Temer afirmou que "quem for eleito é a vontade do povo".
"A vontade do povo é que determina. Aliás, isso é uma determinação da Constituição. O poder não é nosso. Quem será, o Bolsonaro, ou Haddad, de quem seja. O poder é o povo", afirmou. "E certa e seguramente, dependendo do primeiro e segundo turno, quem for eleito, tomará posse", também disse.
Sobre as urnas eleitrônicas, o presidente disse que "nunca deram problema":
"Sempre deram certo. Não houve nunca nenhum problema. E não há nenhum problema em relação às urnas eletrônicas".
O presidente pregou a harmonia entre os brasileiros, e disse que confia que as atuais eleições unirá o país. A jornalistas se disse otimista com o dia de votação.
"Otimista com o exercício democrático, que todos estamos fazendo. Tenho absoluta convicção, pelas informações todas que tenho nesses dias, que teremos eleições tranquilas em todo o país. Não vamos ter problema nenhum".
De acordo com a assessoria do presidente, Temer acompanhará a apuração dos votos em Brasília.

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