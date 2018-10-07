Temer vota em São Paulo: 'Quem for eleito, é a vontade do povo'

Michel Temer, presidente da República Crédito: Alan Santos

O presidente Michel Temer reforçou na manhã deste domingo sua confiança no resultado das urnas eletrônicas e pregou a "harmonia" entre os eleitores. Ao deixar o colégio Santa Cruz, no bairro Alto de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, o presidente disse que "quem for eleito é a vontade do povo".

Temer saiu do local por volta das 8h25, após levar cerca de cinco minutos para votar. Questionado sobre a possibilidade de vitória de Jair Bolsonaro (PSL), Temer afirmou que "quem for eleito é a vontade do povo".

"A vontade do povo é que determina. Aliás, isso é uma determinação da Constituição. O poder não é nosso. Quem será, o Bolsonaro, ou Haddad, de quem seja. O poder é o povo", afirmou. "E certa e seguramente, dependendo do primeiro e segundo turno, quem for eleito, tomará posse", também disse.

Sobre as urnas eleitrônicas, o presidente disse que "nunca deram problema":

"Sempre deram certo. Não houve nunca nenhum problema. E não há nenhum problema em relação às urnas eletrônicas".

O presidente pregou a harmonia entre os brasileiros, e disse que confia que as atuais eleições unirá o país. A jornalistas se disse otimista com o dia de votação.

"Otimista com o exercício democrático, que todos estamos fazendo. Tenho absoluta convicção, pelas informações todas que tenho nesses dias, que teremos eleições tranquilas em todo o país. Não vamos ter problema nenhum".