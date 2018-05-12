Temer tenta ressuscitar reforma; Eunício e Maia julgam ideia irreal

O presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos/PR

Prestes a ter de reconhecer que não será candidato à reeleição em outubro, o presidente Michel Temer decidiu mobilizar seu núcleo político para tentar dar sobrevida aos últimos seis meses e meio de seu governo. O caminho escolhido por Temer novamente é encampar o discurso da aprovação da reforma da Previdência. Idealizado pelo próprio presidente, o relançamento do projeto da reforma no Congresso seria tocado já em parceria com o novo presidente da República que será eleito em outubro, em uma espécie de governo de transição. A ideia, no entanto, já provoca fortes reações no Parlamento, que não foi consultado sobre a nova estratégia.

Ao GLOBO, o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse que o presidente Michel Temer deveria deixar a reforma da Previdência para o próximo presidente e priorizar a implementação dos projetos já aprovados no Senado e que ainda estão pendentes na Câmara.

 Com todo o respeito que tenho pelo Michel, esse assunto é para o próximo presidente, não para esse governo. Temos que cuidar agora de administrar o que o Senado aprovou de microeconomia e segurança pública. Esse assunto da reforma da Previdência cabe ao próximo presidente, que tem que falar para a população o que ele vai fazer para a geração de emprego, segurança pública e crescimento econômico  diz ao GLOBO o presidente do Congresso, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

Na mesma linha do presidente do Congresso, o presidente da Câmara e pré-candidato ao Planalto pelo DEM, Rodrigo Maia (RJ), considera a discussão da reforma um assunto irreal num momento em que a intervenção no Rio de Janeiro enfrenta dificuldades diárias na luta contra o crime organizado.

 Fico pensando como um governo pode decretar intervenção na segurança de um estado e já pensar no período pós-eleição. Será que ele não está acompanhado os diários tiroteios na Rocinha e nas linhas Amarela, Vermelha, entre outros locais do Rio? Neste momento, qualquer proposta de retomar a discussão da reforma da previdência é irreal  disse Maia ao GLOBO.

Apesar das críticas do presidente da Câmara, para tornar a proposta de reforma da previdência factível, o plano do governo é dar início às articulações no Parlamento desde já para colocar a reforma em votação em 8 de outubro, primeiro dia de trabalho na Câmara dos Deputados após a eleição.

 Estou disposto a fazer um acordo com o futuro presidente, porque ainda dá tempo de aprovar a reforma da Previdência neste ano, em outubro, novembro e dezembro  afirmou Temer em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo" publicada neste sábado.

ESTRATÉGIA EM ANDAMENTO

O núcleo político de Temer já vem trabalhando para definir a melhor maneira de reintroduzir o discurso da reforma da Previdência nas agendas de Temer. Auxiliares diretos do presidente avaliam que a proposta não terá resistência do presidente eleito, já que Temer pouparia o governante do desgaste de ter que adotar medidas impopulares já no início do mandato.

 O Michel sabe que definida a nova legislatura ficará muito mais fácil aprovar a Previdência. E sabe o que os presidenciáveis vão fazer? Vão ter que gostar, vai ser um alívio para o discurso de todos  avaliou um auxiliar de Temer.

Na teoria, o plano do Palácio do Planalto poderia livrar os pré-candidatos da obrigação de discutir a reforma da Previdência na campanha. Na prática, a ideia de definir agora uma pauta a ser tratada com um novo presidente que ninguém ainda sabe qual será, não chega a animar os líderes do Congresso.

 Precisamos de foco. Não dá para ficar atirando para todos os lados. Temos uma agenda microeconômica e de segurança na Câmara e vamos avançar  diz Rodrigo Maia.

As críticas do presidente da Câmara são um recado direto ao presidente. Ontem, Temer disse, em entrevista à GloboNews, que há a possibilidade de suspender a intervenção federal no Rio para que a reforma seja votada, já que ela inviabiliza a tramitação de propostas de emenda à Constituição (PECs).

 Se eventualmente as coisas no Rio entrarem nos eixos e nós pudermos suspender a intervenção antes (de 31 de dezembro), ainda tem o final do ano, dois meses, três meses quase para poder aprovar a reforma da Previdência. Caso contrário, quem chegar ao poder terá que fazê-la logo no início do governo  disse Temer.

Não é a primeira vez que Temer apela para a aprovação da reforma da Previdência na tentativa de fortalecer seu governo. Sob a ameaças da delação da JBS, que implodiu a possibilidade de aprovação da medida em maio de 2017, o presidente passou a recorrer à necessidade de aprovação de mudanças no regime previdenciário para se manter no cargo. No entanto, após livrar Temer das denúncias apresentadas pela pela Procuradoria-Geral da República, os congressistas desistiram de comprar o desgaste de uma reforma tão impopular a meses da campanha eleitoral.

Principal pauta do governo Temer, a até então fracassada reforma da Previdência consumiu entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2018 cerca de R$ 110 milhões em gastos de publicidade para convencer a população da necessidade da medida. Naufragou, porém, há três meses, com a decretação da intervenção federal no Rio de Janeiro, que ainda é o foco principal de atuação do Planalto.