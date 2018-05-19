Temer se solidariza com vítimas de acidente aéreo em Cuba

Acidente aéreo ocorrido nessa sexta-feira (18) em Cuba, causou a morte de 108 pessoas Crédito: Divulgação | Cubana Cargo

O presidente Michel Temer lamentou o acidente aéreo ocorrido nessa sexta-feira (18) em Cuba, que causou a morte de 108 pessoas. Por meio de seu perfil no Twitter, Temer se solidarizou com os familiares das vítimas e disse que soube da notícia com "profunda tristeza".

"Estendo a fraternal solidariedade do Brasil aos feridos, às famílias das vítimas e a todo o estimado povo cubano", escreveu o presidente, na rede social.

O Boeing 737 operado pela Cubana de Aviação, alugado da companhia mexicana Global Air, caiu com 110 pessoas a bordo pouco depois de decolar do aeroporto internacional de Havana.