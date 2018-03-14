Temer se consulta com urologista em São Paulo

O presidente Michel Temer foi ao consultório do urologista Miguel Srougi, na tarde desta quarta-feira (14), em São Paulo, onde passou por uma rápida consulta. Segundo assessores, a consulta não durou mais que vinte minutos e o presidente está bem, tendo apenas passado por uma avaliação de rotina.
No ano passado, Temer, que tem 77 anos, teve uma infecção urinária e obstrução da uretra, o que fez com que tivesse que usar uma sonda para coletar a urina por cerca de duas semanas, em dezembro, além de ter passado por uma cirurgia para desobstruir o canal da uretra.
O procedimento foi realizado no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista. O presidente é acompanhado por Srougi e pelo cardiologista Roberto Kalil Filho.