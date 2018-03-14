Rotina

Temer se consulta com urologista em São Paulo

Presidente passou apenas por avaliação de rotina

Publicado em 14 de Março de 2018 às 20:37

Redação de A Gazeta

Brasília - O presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Michel Temer foi ao consultório do urologista Miguel Srougi, na tarde desta quarta-feira (14), em São Paulo, onde passou por uma rápida consulta. Segundo assessores, a consulta não durou mais que vinte minutos e o presidente está bem, tendo apenas passado por uma avaliação de rotina.
No ano passado, Temer, que tem 77 anos, teve uma infecção urinária e obstrução da uretra, o que fez com que tivesse que usar uma sonda para coletar a urina por cerca de duas semanas, em dezembro, além de ter passado por uma cirurgia para desobstruir o canal da uretra.
O procedimento foi realizado no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista. O presidente é acompanhado por Srougi e pelo cardiologista Roberto Kalil Filho.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

