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Encontro

Temer recebe novo diretor da Polícia Federal

Rogério Galloro se reúne com o presidente e o ministro Jungmann

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 22:04
O encontro foi incluído na agenda oficial do presidente no final da tarde Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil
O presidente Michel Temer se reúne na noite desta quarta-feira (28) com o novo diretor da Polícia Federal, Rogério Galloro, e com o novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.
O encontro foi incluído na agenda oficial do presidente no final da tarde. Em princípio, a reunião foi anunciada apenas entre Temer e Jungmann. Depois uma nova agenda foi anunciada, já constando a presença de Galloro.
> Jungmann anuncia reforço na PF e orçamento de R$ 2,7 bi na segurança
Galloro foi indicado para ser o diretor da PF na tarde desta terça-feira, horas após Jungmann assumir o ministério da Segurança.
> Permanência de Segovia na direção da PF era insustentável
 

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