Temer recebe novo diretor da Polícia Federal

O encontro foi incluído na agenda oficial do presidente no final da tarde Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil

O presidente Michel Temer se reúne na noite desta quarta-feira (28) com o novo diretor da Polícia Federal, Rogério Galloro, e com o novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

O encontro foi incluído na agenda oficial do presidente no final da tarde. Em princípio, a reunião foi anunciada apenas entre Temer e Jungmann. Depois uma nova agenda foi anunciada, já constando a presença de Galloro.

Galloro foi indicado para ser o diretor da PF na tarde desta terça-feira, horas após Jungmann assumir o ministério da Segurança.