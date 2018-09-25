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Pesquisa Futura

Temer mantém rejeição e é ruim ou péssimo para 78,9% dos eleitores do ES

Apenas 3,4% dos eleitores consideram o presidente ótimo ou bom. Outros 8,8% o consideram regular, diz pesquisa do Instituto Futura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 21:35

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 21:35

O presidente Michel Temer (MDB) mantém a alta rejeição entre os capixabas. Ele é considerado ruim ou péssimo para 78,9% dos eleitores do Espírito Santo, segundo a pesquisa do Instituto Futura, divulgada nesta segunda-feira (24). Apenas 3,4% dos eleitores consideram o presidente ótimo ou bom.
Michel Temer Crédito: Reprodução
A avaliação ruim ou péssima é grande também em todas as faixas etárias. Somente 1% dos que têm idade entre 45 a 59 anos consideram o presidente bom ou ótimo. As outras faixas etárias têm entre 2,7 e 4,8% dos que acham Temer bom ou ótimo.
Se fizermos o recorte de região, os moradores do Sul do Estado são os que mais rejeitam Temer - 85% consideram ruim ou péssimo; 8,8% regular e 4,1% bom ou ótimo.
ADMINISTRAÇÃO
Quando os entrevistados foram perguntados sobre a administração de Temer, o resultado também não é muito positivo. Segundo Futura, 50% classificam o governo como ruim ou péssimo. E 15,1% consideram a gestão ótima ou boa. Não responderam ou não opinaram 4,8%. 
METODOLOGIA
A Futura ouviu 800 eleitores nos dias 20 e 21 de setembro e tem confiabilidade de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está registrada sob o número ES-00691/2018. A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.
 

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