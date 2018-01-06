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Luto

Temer lamenta morte do jornalista Carlos Heitor Cony

O jornalista morreu na noite de ontem (5) aos 91 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 20:56

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 20:56

Carlos Heitor Cony foi definido por Temer como um dos mais cultos e preparados pensadores nacionais Crédito: Divulgação | ABL
O presidente Michel Temer manifestou hoje (6) pesar pela morte do jornalista e escritor Carlos Heitor Cony. É com tristeza que recebo a notícia da perda de Carlos Heitor Cony, um dos mais cultos e preparados pensadores nacionais, disse Temer, em seu Twitter.
O jornalista, membro da @abletras, atuou nos principais jornais e revistas do País. Meus sentimentos à família e aos amigos, completou o presidente.
Cony era o quinto ocupante da cadeira nº 3 da Academia Brasileira de Letras (ABL) e, atualmente, era colunista do jornal Folha de São Paulo.
O jornalista morreu na noite de ontem (5) aos 91 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o dia 26 de dezembro por problemas gástricos e morreu por falência múltipla dos órgãos devido a complicações decorrentes de uma cirurgia.
Moreira Franco se manifesta
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, também lamentou a morte de Cony. O pesar foi grande. Foi-se C.H. Cony, testemunho dos anos duros do regime militar", disse Moreira, também pelo Twitter.
Ele ressaltou a atuação do jornalista durante os anos da ditadura. Cony esteve do começo - com memorável atuação no Correio da Manhã - ao fim com militância intelectual e política, disse Moreira. Ajudou minha geração a amar a democracia, respeitar o contraditório, sonhar com a liberdade, disse o ministro.

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