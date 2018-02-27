Temer: intervenção no Rio é democrática

Michel Temer, presidente da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao criar o 29º ministério de seu governo, o presidente Michel Temer destacou novamente que tem contado com a ampla cooperação das Forças Armadas e que a intervenção na segurança do Rio de Janeiro foi democrática. Temer disse ainda não descartou ajudar outros Estados que necessitarem de apoio na área da segurança.

Só chegamos à intervenção parcial no Rio de Janeiro, porque ela é parcial e democrática, porque está amparada pelo texto constitucional, e é uma intervenção civil, de forma acordada com o governador (Luiz Fernando Pezão), afirmou o presidente, dizendo que a criação da pasta enaltece o diálogo numa linha de quem despreza o autoritarismo.

O presidente, que deu posse nesta terça-feira (27), ao ministro Raul Jungmann como ministro da Segurança, disse que o governo trabalhou conjuntamente para chegarmos aqui em harmonia e ressaltou que desde o primeiro momento quando pedi a cooperação das Forças Armadas elas jamais se negaram, pelo contrario.

Temer, que confirmou que já chamou os governadores para uma reunião sobre segurança na próxima quinta-feira (01) afirmou ainda que o governo não deve ficar apenas no Rio de Janeiro, pois ações de segurança publica são solicitadas em todo o País.

Ao destacar que os Estados continuarão os responsáveis pela segurança pública, o presidente disse que caberá ao ministério coordenar e promover a integração das ações dos Estados, inclusive na área de inteligência. Não basta botar a polícia presencialmente, é preciso, nos dias atuais em face dos avanços tecnológicos, ter inteligência.

Temer voltou a dizer que no passado os governantes não queriam por a mão neste assunto e garantiu que seu objetivo não é interferir em outro Poder. Não vamos invadir competência dos Estados, afirmou ele.

SEM DESPEDIDA

Pouco antes de Temer, Jungmann disse em seu discurso de posse que se despedia do Parlamento em nome desta causa, tese que foi rebatida pelo presidente Temer. Vou fazer uma pequena retificação: Jungmann diz que hoje sai da política e eu penso que você se introduziu cada vez mais, afirmou o presidente. Você apoiou hoje uma das mais nobres tarefas da política, está administrando um setor importantíssimo, completou ele.

Temer citou ainda que passou 24 anos no Parlamento e que mesmo deixado a vida no Congresso para ser vice e chegar à Presidência hoje se sente entusiasmadamente inserido. E você (Jungmann) continua mais intensamente nela (na vida política), declarou.

O presidente chegou a cerimônia acompanhado do presidente do Senado, Eunício Oliveira, dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria-Geral), Torquato Jardim (Justiça) e dos ministro do STF Alexandre de Moraes, que foi ministro da justiça de seu governo e lançou há um ano o Plano Nacional de Segurança. Gilmar Mendes e Dias Toffoli, também ministros do Supremo, acompanharam o colega.