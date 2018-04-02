Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Temer inicia reforma ministerial dando posse a dois novos ministros
Dada a largada

Temer inicia reforma ministerial dando posse a dois novos ministros

Gilberto Occhi assume o Ministério da Saúde, e Valter Casimiro Silveira o Transportes

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 14:26
O presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Michel Temer deu a largada oficial na reforma ministerial, na manhã desta segunda-feira, empossando os novos ministros da saúde, Gilberto Occhi, e dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira. Também foi empossado o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, que assume no lugar de Occhi. Os titulares que vão disputar as eleições têm até 7 de abril para deixar os cargos, conforme a lei eleitoral.
Logo no início de sua fala, o presidente Michel Temer se confundiu e, ao anunciar a presença do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PMDB-CE), sem querer se referiu a ele como "o presidente do Supremo".
Ao anunciar a presença de presidente da Corte, diante de burburinho da plateia, Temer voltou ao microfone para se corrigir:
- Presidente do Supremo? - questionou, rindo:
- É que o Legislativo é tão importante que me confundi, mas é ele que dá início a tudo que se faz no país - se explicou o presidente.
Na noite de ontem, Temer discutiu com seus principais aliados no governo as trocas ministeriais. Segundo integrantes e líderes governistas, as movimentações envolvem 14 dos 29 ministérios existentes, o que vai significar mudanças em metade da Esplanada. Eles saem de um governo altamente impopular, dias após os amigos mais íntimos do presidente foram presos temporariamente por suposta participação em esquema de favorecimento a empresas do setor portuário, investigado pela Operação Skala.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados