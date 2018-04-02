Temer inicia reforma ministerial dando posse a dois novos ministros

O presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Michel Temer deu a largada oficial na reforma ministerial, na manhã desta segunda-feira, empossando os novos ministros da saúde, Gilberto Occhi, e dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira. Também foi empossado o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, que assume no lugar de Occhi. Os titulares que vão disputar as eleições têm até 7 de abril para deixar os cargos, conforme a lei eleitoral.

Logo no início de sua fala, o presidente Michel Temer se confundiu e, ao anunciar a presença do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PMDB-CE), sem querer se referiu a ele como "o presidente do Supremo".

Ao anunciar a presença de presidente da Corte, diante de burburinho da plateia, Temer voltou ao microfone para se corrigir:

- Presidente do Supremo? - questionou, rindo:

- É que o Legislativo é tão importante que me confundi, mas é ele que dá início a tudo que se faz no país - se explicou o presidente.