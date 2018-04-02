Temer inicia reforma ministerial dando posse a dois novos ministros

O presidente Michel Temer deu a largada oficial na reforma ministerial, na manhã desta segunda-feira, empossando os novos ministros da saúde, Gilberto Occhi, e dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira. Também foi empossado o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, que assume no lugar de Occhi. Os titulares que vão disputar as eleições têm até 7 de abril para deixar os cargos, conforme a lei eleitoral.
Logo no início de sua fala, o presidente Michel Temer se confundiu e, ao anunciar a presença do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PMDB-CE), sem querer se referiu a ele como "o presidente do Supremo".
Ao anunciar a presença de presidente da Corte, diante de burburinho da plateia, Temer voltou ao microfone para se corrigir:
- Presidente do Supremo? - questionou, rindo:
- É que o Legislativo é tão importante que me confundi, mas é ele que dá início a tudo que se faz no país - se explicou o presidente.
Na noite de ontem, Temer discutiu com seus principais aliados no governo as trocas ministeriais. Segundo integrantes e líderes governistas, as movimentações envolvem 14 dos 29 ministérios existentes, o que vai significar mudanças em metade da Esplanada. Eles saem de um governo altamente impopular, dias após os amigos mais íntimos do presidente foram presos temporariamente por suposta participação em esquema de favorecimento a empresas do setor portuário, investigado pela Operação Skala.