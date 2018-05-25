Temer entra com ação no STF para desbloquear rodovias do país

Paralisação dos caminhoneiros na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Michel Temer entrou nesta sexta-feira (25) com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), com pedido de liminar (decisão provisória), no Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de obter uma decisão única que permita o desbloqueio das rodovias do país, decorrente de protestos de caminhoneiros.

O relator sorteado para analisar a ADPF foi o ministro Alexandre de Moraes, que pode proferir uma decisão a qualquer momento.

A medida foi tomada após cinco dias de paralisação dos caminhoneiros, o que tem provocado o desabastecimento, principalmente de combustíveis, em diversas cidades do país. A categoria reivindica, entre outras coisas, a retirada de impostos sobre o diesel.

Na peça, assinada pelo próprio Temer e também pela advogada-geral da União, Grace Mendonça, o governo relata já ter entrado com dezenas de ações pulverizadas por todo o país, mas que decisões conflitantes têm sido proferidas sobre o tema, com alguns juízes concedendo liminares para liberar rodovias enquanto outros a negam.

Diante das contradições, é necessária uma atuação uniforme e rápida por essa Suprema Corte a fim de garantir segurança jurídica. O governo argumenta que os bloqueios promovidos pelos caminhoneiros ferem preceitos fundamentais da Constituição, entre os principais o direito de livre locomoção no território nacional em tempos de paz.

O governo pede que o Supremo viabilize a adoção de todas as providências cabíveis e necessárias pelas autoridades públicas competentes para liberar as vias. Pede ainda que sejam suspensos os efeitos de qualquer outra decisão judicial que impeça "a livre circulação de veículos automotores nas rodovias federais e estaduais ocupadas em todo o território nacional, bem como as decisões que impedem a reintegração de posse das rodovias pela União.