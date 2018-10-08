Temer: eleições ocorrem com tranquilidade e inauguram 'pacificação'

Michel Temer Crédito: Reprodução

O presidente da República, Michel Temer, disse hoje (7), em Brasília, que a tranquilidade com que as eleições estão transcorrendo em todo o país pode inaugurar uma pacificação nacional.

Acho que, hoje, estamos dando um exemplo daquilo que poucos imaginavam que poderia acontecer. Ou seja, o dia do pleito é o dia inaugural de uma pacificação, de uma harmonia extraordinária no país, disse Temer ao visitar o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), onde as ações de segurança pública de vários órgãos públicos são monitoradas, como parte da Operação Eleições 2018.

Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Segurança Pública, entre o último dia 4, quando a chamada Operação Eleições 2018 começou, e as 17 horas de hoje, foram registradas 1.848 ocorrências e 500 prisões. A maioria por boca de urna; compra de votos; propaganda e transporte irregular de eleitores.

Para o presidente, o clima, nas ruas, é de tranquilidade. No entanto, ele reconheceu que, nas redes sociais, se alardeiam muitas falsidades.