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Harmonia

Temer: eleições ocorrem com tranquilidade e inauguram 'pacificação'

Presidente reconhece que redes sociais 'alardeiam falsidades'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 21:05

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 21:05

Michel Temer Crédito: Reprodução
O presidente da República, Michel Temer, disse hoje (7), em Brasília, que a tranquilidade com que as eleições estão transcorrendo em todo o país pode inaugurar uma pacificação nacional.
Acho que, hoje, estamos dando um exemplo daquilo que poucos imaginavam que poderia acontecer. Ou seja, o dia do pleito é o dia inaugural de uma pacificação, de uma harmonia extraordinária no país, disse Temer ao visitar o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), onde as ações de segurança pública de vários órgãos públicos são monitoradas, como parte da Operação Eleições 2018.
Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Segurança Pública, entre o último dia 4, quando a chamada Operação Eleições 2018 começou, e as 17 horas de hoje, foram registradas 1.848 ocorrências e 500 prisões. A maioria por boca de urna; compra de votos; propaganda e transporte irregular de eleitores.
Para o presidente, o clima, nas ruas, é de tranquilidade. No entanto, ele reconheceu que, nas redes sociais, se alardeiam muitas falsidades.
Perguntado sobre o desempenho do candidato de seu partido, Temer disse que Henrique Meirelles (PMDB) fez um papel muito bonito, muito interessante. Para o presidente, o fato de [um candidato] ter ou não ter votos é assim mesmo. Winston Churchill ganhou a 2ª Guerra e não ganhou a eleição, acrescentou o presidente, evitando antecipar resultados. Vou esperar até após as 19 horas. Estarei no Alvorada e convidei [alguns membros da equipe de governo e apoiadores] para, se quiserem, ir até lá e avaliarmos e discutirmos o resultado. Acho que, mais que nunca, vale a pena discutir o Brasil de hoje.

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