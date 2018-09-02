Temer é ruim ou péssimo para 78,9% dos eleitores do ES

A avaliação do presidente Michel Temer (MDB) está em baixa entre os capixabas. Ele é considerado ruim ou péssimo para 78,9% dos entrevistados pelo Instituto Futura no Espírito Santo. Os que acham o presidente regular são 16%. Apenas 3,3% consideram o presidente ótimo ou bom.

A avaliação ruim ou péssima também é grande para Temer em todas as faixas etárias. Os mais jovens são os que pior avaliam. Só 1% dos que têm idade entre 16 e 24 anos consideram o presidente bom ou ótimo.

Entre os capixabas com ensino superior, Temer continua mal avaliado  83,1% avaliam o presidente como ruim ou péssimo e somente 0,6% o consideram bom ou ótimo.

A administração de Temer também é mal avaliada pelos mais ricos. Na classe A/B, 83,9% consideram o presidente ruim ou péssimo. Os que o consideram bom ou ótimo não foram em quantidade suficiente para pontuar e por isso registrou-se 0%.

ADMINISTRAÇÃO

Quando a pergunta dos entrevistadores da Futura não é voltada diretamente à atuação de Temer, mas à administração dele, o resultado também não é positivo. Para 55,3% dos entrevistados, a gestão é ruim ou péssima. Outros 30,4% avaliam como regular. Para 8,4%, o governo federal é considerado bom; e apenas 2,8% avaliam como ótimo. Não responderam ou não opinaram 3,3%.

METODOLOGIA