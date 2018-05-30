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Paralisação

Temer diz que não tem mais como negociar com caminhoneiros

O presidente Michel Temer disse hoje (29) que o governo 'espremeu' todos os recursos para a atender as demandas dos caminhoneiros

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 23:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 23:40
O presidente Michel Temer disse hoje (29) que o governo espremeu todos os recursos Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Michel Temer disse hoje (29) que o governo espremeu todos os recursos para a atender as demandas dos caminhoneiros. Em entrevista ao programa Cenário Econômico, da TV Brasil, ele disse que não há mais o que negociar com a categoria e acredita no fim da paralisação até quarta-feira (30).
Fizemos o que foi possível. Esprememos todos os recursos governamentais para atender os caminhoneiros e para não prejudicar a Petrobras. A essa altura não temos mais como negociar, o que fornecer. Tenho a impressão que entre hoje e amanhã isso estará normalizado. O presidente citou ainda a determinação de algumas entidades representantes de caminhoneiros para que a categoria voltasse ao trabalho.
Uma delas foi a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA). Em nota divulgada à imprensa, a entidade avaliou com sucesso a paralisação iniciada no dia 21 de maio. A entidade lembrou das negociações com o governo e do apoio popular e disse que se a categoria não voltar ao trabalho tudo que foi conquistado corre o risco de se perder. Entendemos que daqui para frente só haverá prejuízo aos caminhoneiros, de modo que a CNTA e todas as entidades sindicais de sua base pedem a compreensão pelo fim da paralisação, finaliza a nota.
>Temer, Maia e Eunício pedem que caminhoneiros voltem ao trabalho
Na última quinta-feira (24) o governo fechou acordo com parte das entidades representantes dos caminhoneiros. Foram 12 itens, incluindo o preço do diesel reduzido em 10% por 30 dias. No último domingo, no entanto, Temer voltou a negociar com a categoria e acordou uma redução maior por mais tempo: R$ 0,46 a menos nas bombas por 60 dias. O acordo firmado no domingo, e anunciado em pronunciamento presidencial no mesmo dia, também determinou a isenção da cobrança de pedágio para os caminhões que circularem com eixo suspenso em todo o país, dentre outros pontos.

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