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Em discurso

Temer diz que é alvo de quem 'não sente brasilidade no coração'

Em São Paulo, presidente afirma que sua gestão sofre com gestos 'extremamente irresponsáveis'

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 20:54
Michel Temer, presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira (2) que o seu governo foi alvo de "gestos extremamente irresponsáveis" de pessoas que, segundo ele, "não sentem a brasilidade no coração". A declaração foi dada durante participação no Fórum Econômico Brasil-Países Árabes, em São Paulo.
"Nesses quase dois de governo, não foram poucos os embaraços e as oposições que nós sofremos, até de gente disposta a desestabilizar o país com gestos extremamente irresponsáveis, que têm, naturalmente, repercussão internacional", disse Temer, sem citar nomes.
Na última quinta-feira (29), por ordem do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram presos dois dos melhores amigos do presidente: o advogado José Yunes e o coronel aposentado da PM de São Paulo João Baptista Lima Filho. Os dois são investigados, junto com o presidente, em inquérito sobre uma portaria que beneficiou o setor portuário.
No discurso, Temer colocou em dúvida o patriotismo das pessoas que agem contra o seu governo:
"As pessoas que agem dessa maneira não sentem brasilidade no seu coração".
O presidente ainda acrescentou que, "apesar de tudo isso", o governo venceu dificuldades de ordem econômica e outras tantas" e que que sua gestão não será atrapalhada.
Antes do presidente, em um discurso com tom de despedida, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo Temer será reconhecido pela "ampla gama de reformas na área econômica". Segundo ele, a atuação da Fazenda se dividiu em duas frentes: tirar o Brasil da recessão e fazer reformas para o País crescer de forma contínua. Meirelles afirmou que sua gestão teve foco em três pontos, o fiscal, os juros e o ganho de produtividade.
"Tenho certeza que o Brasil vai seguir em frente e a trajetória de reformas vai continuar com o apoio da população", afirmou.

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