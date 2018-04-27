Temer diz que anunciará nesta sexta (27) reajuste do Bolsa Família

Bolsa Família Crédito: Divulgação

O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira (27), após um almoço no Itamaraty, que anunciará na tarde de hoje o reajuste do programa Bolsa Família.

Temer não disse de quanto será o incremento no valor do programa, nem de que forma fará o anúncio, mas afirmou que ainda está fechando os valores.

O presidente passou boa parte do almoço conversando com o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, responsável por costurar o valor do reajuste. "Vou anunciar hoje à tarde. Estou fechando os valores", limitou-se a dizer Temer.

As informações sobre o reajuste do Bolsa Família em 2018 têm sido desencontradas nos últimos meses dentro do próprio governo. Em novembro do ano passado, o então ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, anunciou que o valor do benefício seria corrigido pela "inflação e mais um pouco".

O discurso de um aumento real para todas as 13,7 milhões de famílias atendidas se manteve até o primeiro trimestre deste ano.