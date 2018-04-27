Temer diz que anunciará nesta sexta (27) reajuste do Bolsa Família

O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira (27), após um almoço no Itamaraty, que anunciará na tarde de hoje o reajuste do programa Bolsa Família.
Temer não disse de quanto será o incremento no valor do programa, nem de que forma fará o anúncio, mas afirmou que ainda está fechando os valores.
O presidente passou boa parte do almoço conversando com o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, responsável por costurar o valor do reajuste. "Vou anunciar hoje à tarde. Estou fechando os valores", limitou-se a dizer Temer.
As informações sobre o reajuste do Bolsa Família em 2018 têm sido desencontradas nos últimos meses dentro do próprio governo. Em novembro do ano passado, o então ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, anunciou que o valor do benefício seria corrigido pela "inflação e mais um pouco".
O discurso de um aumento real para todas as 13,7 milhões de famílias atendidas se manteve até o primeiro trimestre deste ano.
Em abril, porém, uma proposta menos generosa foi tornada pública por Osmar Terra: dar reajuste acima da inflação apenas para famílias com filhos em contraturno escolar ou frequentando programas de capacitação profissional. Na ocasião, ele garantiu que a correção de 2,95% para repor a inflação de 2017 era dada como certa.