Reunião

Temer determina reforço na segurança dos presidenciáveis

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 22:22

Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Michel Temer vai anunciar em instantes que determinou reforço na segurança de todos os candidatos ao Palácio do Planalto. Temer de reuniu com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para discutir o atentado sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro (PSL), que levou uma facada durante um ato de campanha.
O presidente também determinou que as causas do episódio sejam apuradas a fundo. A PF já instaurou inquérito no ato da prisão de Adelino Bispo de Oliveira, autor da facada no presidenciável do PSL.
> Homem que atacou Bolsonaro alegou 'questões pessoais'
Temer já se pronunciou sobre o caso mais cedo, que considerou intolerável, triste e lamentável. Se Deus quiser o candidato Bolsonaro passará bem, temos certeza que não haverá nada mais grave, esperamos que não haja nada mais grave, disse.
Os candidatos já contam com o auxílio de agentes da Polícia Federal para sua segurança. Bolsonaro é um dos que requisitou o auxílio da PF. Ainda não está especificado como se dará o reforço na segurança dos candidatos.

