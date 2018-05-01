Temer determina a ministro esforços para reduzir danos de desabamento

Presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos

O Palácio do Planalto divulgou nota nesta terça-feira, 1, dizendo que o presidente Michel Temer determinou ao ministro da Integração Nacional, Antonio de Pádua, "o empreendimento de todos os esforços para minimizar os danos causados por conta do incêndio e desabamento de prédio na madrugada desta terça-feira em São Paulo".

Segundo a nota, o presidente esteve no local para comunicar que o governo federal está tomando providências.