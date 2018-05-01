Temer determina a ministro esforços para reduzir danos de desabamento

O Palácio do Planalto divulgou nota nesta terça-feira, 1, dizendo que o presidente Michel Temer determinou ao ministro da Integração Nacional, Antonio de Pádua, "o empreendimento de todos os esforços para minimizar os danos causados por conta do incêndio e desabamento de prédio na madrugada desta terça-feira em São Paulo".
Segundo a nota, o presidente esteve no local para comunicar que o governo federal está tomando providências.
Lá, falou rapidamente com os jornalistas e foi embora sob protestos de alguns manifestantes. Ele disse que a prioridade é dar assistência às pessoas. O presidente afirmou que estava em São Paulo e "não poderia deixar de ir" até o local.