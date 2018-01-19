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Atropelamento

Temer defende apuração rigorosa sobre acidente em Copacabana

Presidente disse estar profundamente triste com a tragédia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 16:01

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 16:01

O presidente Michel Temer Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Michel Temer utilizou a sua conta oficial no Twitter para lamentar os atropelamentos no calçadão de Copacabana ocorridos na noite desta quinta-feira. Ao dizer estar "profundamente triste com a tragédia", Temer ressaltou a torcida pela "apuração rigorosa dos fatos" e pela recuperação das 17 pessoas feridas. Na noite de ontem, o motorista Antonio Almeida de Anaquim, 41 anos, invadiu o calçadão de um dos bairros mais movimentados do Rio de Janeiro. O acidente matou a bebê Maria Louise de Azevedo Araújo.
"Profundamente triste com a tragédia ocorrida ontem na praia de Copacabana. Minha solidariedade às famílias das vítimas, em especial os pais da pequena Maria Louise. Torço pela recuperação dos feridos e apuração rigorosa dos fatos", defendeu o presidente Michel Temer no início desta tarde.
De acordo com as investigações sobre o acontecimento, o motorista omitiu ao Detran-RJ ter qualquer doença neurológica, incluindo epilepsia, durante o último exame de validação médica. A informação foi divulgada pelo departamento, em nota, nesta sexta-feira.
Detalhamentos do órgão mostram que Antonio teve o processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aberto em maio de 2014. Entretanto, o motorista não cumpriu a exigência de devolver o documento para realizar um curso de reciclagem. O Detran informou ainda que já instaurou o processo de cassação da CNH de Antonio.
A nota frisa que o departamento "cumpriu com todo o trâmite do Código Brasileiro de Trânsito". Além disso, diz que "o Detran-RJ, assim como toda a sociedade carioca, se solidariza com as vítimas deste acidente".

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