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Comunicado

Temer considera inegociável fechamento de fronteira a venezuelanos

Informação consta de nota divulgada pelo ministro dos Direitos Humanos

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 22:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 22:43
Crédito: Reprodução/Facebook
O fechamento da fronteira para venezuelanos é inegociável para o presidente Michel Temer. A informação foi dada hoje (6) pelo ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha. A pasta divulgou nota reagindo à decisão do juiz da 1ª Vara Federal de Roraima, que suspendeu a entrada de pessoas do país através da fronteira com o estado. A ordem judicial foi dada no domingo (5).
No comunicado, o ministério defendeu a importância da garantia dos direitos humanos e o acesso aos serviços básicos para os estrangeiros. O ministro Gustavo Rocha afirmou que está em contato com diversos órgãos  como Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e Advocacia-Geral da União  para repassar informações sobre a situação da entrada de venezuelanos no país pela fronteira em Roraima.
A decisão do juiz federal Helder Barreto prevê o fechamento das fronteiras com a Venezuela para a entrada de cidadãos daquele país. Ele se pronunciou após o MDH, a AGU e o MPF terem informado que iriam questionar na Justiça o Decreto Estadual 25.681, que estabeleceu regras mais rígidas no controle de entrada de venezuelanos e no acesso a serviços públicos por estes imigrantes.
> Juiz suspende entrada de imigrantes venezuelanos por Roraima
A AGU afirmou que vai recorrer da decisão do juiz federal.

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