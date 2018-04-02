Temer comete gafe e chama Eunício de presidente do Supremo

O presidente Michel Temer em discurso Crédito: Vitor Jubini

Em um discurso de improviso e trêmulo, o presidente Michel Temer cometeu uma gafe logo no início da cerimônia de posse dos ministros dos Transportes, Valter Casimiro, e da Saúde, Gilberto Occhi, no Palácio do Planalto. Ao iniciar sua fala, Temer saudou o presidente do Supremo dirigindo-se a Eunício Oliveira, presidente do Senado.

Depois da gafe, houve um constrangimento no palco e na plateia e Temer tentou minimizar dizendo que se confundiu porque tudo no País começa no Legislativo, por isso Eunício poderia ser o presidente do Supremo, afirmou Temer arrancando risos e aplausos dos presentes.

Na posse, como praxe, o presidente agradeceu os ministros Ricardo Barros e Mauricio Quintella, que deixaram Saúde e Transportes, respectivamente, para poderem se candidatar em outubro. Segundo o presidente, os dois fizeram gestões extraordinárias.

Temer também saudou os novos ministros, disse que Occhi fez muito na Caixa e fará ainda mais na Saúde. O presidente destacou que o então presidente da Caixa foi fundamental para que o governo conseguisse liberar o FGTS das contas inativas, que injetou R$ 44 bilhões na economia.

Na cerimônia, Temer também assinou a posse do substituto de Occhi no banco estatal: Nelson Antônio de Souza. Nelson de Souza dará seguimento a extraordinárias realizações na Caixa, disse o presidente que, rapidamente, contou que com o dinheiro da caderneta da Caixa ele conseguiu abrir o seu primeiro escritório de advocacia.

Temer falou ainda da função social do banco e citou a importância da instituição para programas como o Minha Casa, Minha Vida, criado na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao citar a boa gestão dos ministros, o presidente disse que eles ajudaram a colocar ordem nas contas públicas e aproveitou para afagar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles que provou que a responsabilidade fiscal é decisiva para responsabilidade social, afirmou.