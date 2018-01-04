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"Recuperadíssimo"

Temer caminha no Jaburu e diz estar 'recuperadíssimo' de infecção

Presidente passou por três cirurgias em 45 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 13:25

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 13:25

O presidente Michel Temer durante caminhada no Palácio do Jaburu Crédito: Ailton de Freitas / Agência O Globo
Durante caminhada no Palácio do Jaburu, residência oficial, o presidente Michel Temer disse a jornalistas que está "recuperadíssimo". Nesta quinta-feira, o peemedebista caminhou por cerca de 20 minutos. Do fim de outubro a meados de dezembro, ele passou por três cirurgias e, nos últimos dias, teve infecção urinária. A caminhada durou aproximadamente das 8h20m às 8h45m.
 Perfeito, recuperadíssimo, graças a Deus. Estou ótimo  declarou a jornalistas.
 Deus ajuda quem cedo madruga  emendou o presidente.
É a primeira vez que o presidente faz declarações à imprensa enquanto caminha no Jaburu. Ele também disse que ainda não escolheu o novo ministro da Indústria e Comércio. O nome substituirá o pastor e presidente do PRB, Marcos Pereira, que pediu demissão nesta quarta-feira.
No fim de semana, o presidente retirou sonda coletora de urina, depois de três semanas. Ele toma antibióticos para combater infecção urinária e febre.
Em 45 dias, do fim de outubro a meados de dezembro, Michel Temer foi operado por três vezes: uma cirurgia cardíaca, para colocação de três stents em artérias coronárias, com mais de 90% de obstrução; e duas urológicas. Desde o procedimento mais recente, para desobstruir a uretra no último dia 13, o peemedebista cancelou quatro viagens, seguindo recomendações médicas, e consultou-se no posto médico do Planalto e no gabinete.

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