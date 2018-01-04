Temer caminha no Jaburu e diz estar 'recuperadíssimo' de infecção

O presidente Michel Temer durante caminhada no Palácio do Jaburu Crédito: Ailton de Freitas / Agência O Globo

Durante caminhada no Palácio do Jaburu, residência oficial, o presidente Michel Temer disse a jornalistas que está "recuperadíssimo". Nesta quinta-feira, o peemedebista caminhou por cerca de 20 minutos. Do fim de outubro a meados de dezembro, ele passou por três cirurgias e, nos últimos dias, teve infecção urinária. A caminhada durou aproximadamente das 8h20m às 8h45m.

 Perfeito, recuperadíssimo, graças a Deus. Estou ótimo  declarou a jornalistas.

 Deus ajuda quem cedo madruga  emendou o presidente.

É a primeira vez que o presidente faz declarações à imprensa enquanto caminha no Jaburu. Ele também disse que ainda não escolheu o novo ministro da Indústria e Comércio. O nome substituirá o pastor e presidente do PRB, Marcos Pereira, que pediu demissão nesta quarta-feira.

No fim de semana, o presidente retirou sonda coletora de urina, depois de três semanas. Ele toma antibióticos para combater infecção urinária e febre.