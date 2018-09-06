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Campanha em MG

Temer: atentado a Bolsonaro é exemplo de intolerância em campanha

O presidente disse ainda que entrou em contato com a assessoria do candidato e confirmou que a Polícia Federal está investigando o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 20:29

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 20:29

Michel Temer Crédito: Reprodução
O presidente Michel Temer se manifestou a respeito do atentado contra o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, que levou uma facada na tarde desta quinta-feira (6), durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Para Temer, o episódio serve de exemplo para aqueles que pregam a intolerância em suas campanhas.
Se Deus quiser, o candidato Bolsonaro passará bem. Tenho certeza que não haverá nada mais grave, esperamos. Mas que sirva de exemplo para que as pessoas que hoje estão fazendo campanha percebam que a tolerância é uma derivação da própria democracia, disse Temer em evento realizado na tarde de desta quinta (6), no Palácio do Planalto.
O presidente disse ainda que entrou em contato com a assessoria do candidato e confirmou que a Polícia Federal está investigando o caso. Ele comentou ainda ser intolerável que não haja possibilidade de uma campanha tranquila no Brasil.
É intolerável que não haja possibilidade de uma campanha tranquila. E uma campanha que umas pessoas apresentem seus projetos. Votar em candidato é coisa de cultura atrasada, você tem que votar em projetos. E para votar em projeto, o candidato precisa circular pelo país.
ESCOLTA
Em nota, a Polícia Federal informou que, durante a agressão, Bolsonaro era escoltado por policiais federais e que o agressor foi preso em flagrante.
A Polícia Federal informa que o candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido por uma faca durante um ato público na cidade de Juiz de Fora/MG. O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato.

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