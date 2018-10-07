Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Técnico do TRE-MG indica fraude em vídeo sobre erro em urna
ELEIÇÕES 2018

Técnico do TRE-MG indica fraude em vídeo sobre erro em urna

Apoiadores de Bolsonaro compartilharam vídeo como se fosse de fraude em urna para beneficiar Fernando Haddad. Perito afirma que conteúdo foi editado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 18:15

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 18:15

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) publicou um vídeo por meio do qual um técnico afirma ser falsa a informação de que uma urna eletrônica mostra, automaticamente, o candidato Fernando Haddad (PT) quando o eleitor digita o número 1.
A informação circula em outro vídeo, compartilhado por apoiadores do candidato Jair Bolsonaro (PSL), cujo número é de 17 e, portanto, começa da mesma forma que o 13 de Haddad. Eles alegam prejuízo por conta da suposta fraude.
De acordo com o perito do TRE-MG, a análise do áudio indica um segundo clique no teclado da urna, e isso não aparece na primeira parte do vídeo que viralizou.
Em outro momento do vídeo, de cerca de 10 segundos, o teclado até é exibido, mas segundo o técnico, o brilho excessivo da tela é um sinal de que a imagem de Haddad foi digitalmente inserida.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também já informou que o vídeo que circula é falso. Disse não haver possibilidade de a urna "autocompletar" o voto. 
"A Justiça Eleitoral esclarece que um vídeo que circula na internet no qual a urna, supostamente, 'auto completa' o voto para presidente também é falso. Os vídeos não mostram o teclado da urna, onde uma pessoa digita o restante do voto. Não existe a possibilidade de a urna auto completar o voto do eleitor, e isso pode ser comprovado pela auditoria de votação paralela, nos mesmos vídeos abaixo", frisou, em nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados