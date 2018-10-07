Técnico do TRE-MG indica fraude em vídeo sobre erro em urna

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) publicou um vídeo por meio do qual um técnico afirma ser falsa a informação de que uma urna eletrônica mostra, automaticamente, o candidato Fernando Haddad (PT) quando o eleitor digita o número 1.

A informação circula em outro vídeo, compartilhado por apoiadores do candidato Jair Bolsonaro (PSL), cujo número é de 17 e, portanto, começa da mesma forma que o 13 de Haddad. Eles alegam prejuízo por conta da suposta fraude.

De acordo com o perito do TRE-MG, a análise do áudio indica um segundo clique no teclado da urna, e isso não aparece na primeira parte do vídeo que viralizou.

Em outro momento do vídeo, de cerca de 10 segundos, o teclado até é exibido, mas segundo o técnico, o brilho excessivo da tela é um sinal de que a imagem de Haddad foi digitalmente inserida.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também já informou que o vídeo que circula é falso. Disse não haver possibilidade de a urna "autocompletar" o voto.