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Folha de São Paulo

Tebet diz que aplausos a Moraes no TSE foram o maior recado a Bolsonaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A candidata à presidência da República Simone Tebet (MDB) afirmou que as palmas prolongadas ao ministro Alexandre de Moraes, em sua posse na pre...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2022 às 09:14

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 09:14

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A candidata à presidência da República Simone Tebet (MDB) afirmou que as palmas prolongadas ao ministro Alexandre de Moraes, em sua posse na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foram o "maior recado" a Jair Bolsonaro de que retrocessos democráticos não serão aceitos.
"Foi um recado claro ao presidente da República [a presença de diversas autoridades, como ex-presidentes]. O maior recado que demos foi com os aplausos. Se o ministro Alexandre de Moraes não começasse a falar, nós não iríamos parar de aplaudir", afirmou a senadora.
Simone Tebet ainda falou que a posse no TSE na noite anterior foi um momento histórico por reunir tantas personalidades do mundo político, em particular os ex-presidentes. Participaram Dilma Rousseff, Michel Temer, Luiz Inácio Lula da Silva e José Sarney.
Essa conjunção, afirma, também serviu para indicar ao presidente que todos apoiam o sistema eleitoral e que não serão aceitas contestações.
"Respeitamos e confiamos no processo eleitoral e urnas eletrônicas e estaremos prontos para defender o resultado das urnas, seja ele qual for", completou.
A candidata do MDB abriu o segundo dia de campanha visitando uma creche na comunidade Chácara Santa Luzia, na Cidade Estrutural, comunidade extremamente carente no Distrito Federal. A creche particular sobrevive com recursos de doações e atende mães solteiras que trabalham em um lixão na região.
No primeiro dia da campanha, a senadora havia se reunido com representantes do setor cultural no baixo Alto de Pinheiros, área nobre da capital paulista.
Em sua visita à comunidade do Distrito Federal, a emedebista estava acompanhada do ex-vice-governador Tadeu Filippelli, que será candidato a uma vaga na Câmara Distrital. Uma das ausências sentida foi a do seu correligionário, o atual governador Ibaneis Rocha (MDB) --que vai apoiar Jair Bolsonaro na corrida presidencial.
Simone Tebet focou as suas falas em questões sociais, em particular com promessas para a educação. Prometeu zerar a fila para creches e disse que "dinheiro tem".
A candidata também voltou a falar em aumentar os tetos de renda em que pessoas são consideradas miseráveis e assim aumentar o público de programas de transferência de renda. A emedebista chegou a mencionar R$ 200 -dobrando o valor atual- mas na sequência disse que isso seria feito com responsabilidade.
A emedebista foi cobrada por moradores locais sobre problemas do saneamento. A Chácara Santa Luzia, divisão da Estrutural onde fica a creche, sobre com problemas crônicos de esgoto a céu aberto.
"O que a gente quer é dignidade. A gente quer que o filho da gente, quando estuda lá no Guará, não seja chamado de pezinho de Tody, porque chega com o pé todo sujo", afirmou Poliana Feitosa Teixeira.
A parlamentar lembrou que o novo marco do saneamento, aprovado no Congresso, vai possibilitar a universalização do saneamento básico no Brasil. Simone Tebet afirmou que vai antecipar o prazo previsto para isso, mas não especificou.
Simone Tebet se recusou a responder perguntas referentes a outros candidatos. Disse que o momento é de "falar menos de Lula e Bolsonaro e mais de Brasil". Questionadas sobre as recentes pesquisas, nas quais ainda permanece com 2% das intenções de voto, afirmou que a campanha começou apenas nesta semana e que "jogo é jogo, treino é treino".

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