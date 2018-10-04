 TCU vê irregularidade em doações e gastos de campanha nas eleições

Entre os casos suspeitos o TCU apontou uma empresária beneficiária do programaque prestou serviços no valor de R$ 534 mil e uma empresa, com apenas um funcionário, que foi contratada por uma campanha para prestar serviços no valor de R$ 661 mil. Também foi identificada uma empresa aberta em abril de 2018, pertencente a um filiado de um partido político, que prestou serviços no valor de R$ 15 milhões a uma campanha. Também foram encontrados nove casos de doadores que já morreram, totalizando repasse de R$ 7.350.