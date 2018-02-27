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Desvio de verba

TCU permite retorno de professores afastados da UFSC por suspeitas

Docentes ficaram presos por um dia na Operação Ouvidos Moucos, assim como reitor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 13:12

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 13:12

TCU Crédito: Divulgação
O Tribunal de Contas da União (TCU) deu aval para que os seis professores suspeitos de desvios de verbas nos cursos de educação a distância do Programa Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) voltem a dar expediente na instituição. Na última quarta-feira, o plenário aprovou por unanimidade o parecer do relator do processo, ministro Walton Alencar Rodrigues, revogando o afastamento dos servidores.
Os docentes foram presos na Operação Ouvidos Moucos, deflagrada pela Polícia Federal em 14 de setembro do ano passado, e libertados no dia seguinte. A suspeita da polícia era de que eles teriam participado de um esquema de desvio de verba na universidade
O voto do ministro seguiu parecer técnico da Secretaria de Controle Externo de Santa Catarina (Secex-SC), assinado pelo assessor Karlon Joel Fiorini, no dia 29 de dezembro. Ele atestou na ocasião que não havia mais motivos para o afastamento dos servidores já que a auditoria havia sido concluída.
O posicionamento do TCU, no entanto, não inocenta os acusados e mantém o sigilo das investigações. O relatório técnico indicava a necessidade de uma investigação exclusiva para tratar do superfaturamento de contratação de veículos que eram alugados para viagens de professores e técnicos para polos de educação à distância com verba da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do Ministério da Educação. De acordo com o relatório, a fraude provavelmente afeta outros órgãos não abrangidos pela fiscalização.
Responsável pela investigação, a delegada Erika Marena foi nomeada superintendente da Polícia Federal em Sergipe. A nomeação da policial, que também atuou na Operção Lava-Jato, foi publicada na última quinta-feira no Diário Oficial da União. O delegado Rodrigo Silva Muller assumiu o inquérito.
A Operação Ouvidos Moucos foi deflagrada pela PF no dia 14 de setembro para apurar supostos desvios de verbas nos cursos de educação à distância de Física e Administração, dentro do programa Universidade Aberta do Brasil na UFSC.
Na ocasião, o então reitor, Luiz Carlos Cancellier de Olivo, e outros seis professores foram presos  e libertados no dia seguinte  em uma ação que envolveu mais de uma centena de policiais. O caso ganhou maior notoriedade quando o reitor, que alegou inocência, se matou em um shopping de Florianópolis 18 dias após ser preso.
A ação da PF foi duramente criticada pelos excessos e o tratamento dado aos professores, o que teria levado o reitor a cometar o suicídio. A delegada Érika foi alvo de uma investigação interna da PF, após um requerimento da família do reitor ao Ministério da Justiça. Em dezembro, a corregedoria concluiu que não houve abusos. O corregedor foi o delegado Luiz Carlos Korff, também chefe da Comunicação da PF em Santa Catarina.
As primeiras informações da PF falavam em desvios de R$ 80 milhões em contratos sem licitação e pagamento indevido de bolsas, número que se revelou incorreto e precisou ser corrigido. Os seis professores detidos teriam participado do esquema, enquanto Cancellier teria atuado para obstruir a investigação interna da corregedoria da universidade.
Aliados do reitor contestam a acusação. Dizem que os valores sob suspeição não ultrapassariam R$ 500 mil e negam que Cancellier tenha atuado para impedir os esclarecimentos. A denúncia partiu do então do corregedor da UFSC, Rodolfo Hickel do Prado, nomeado para o cargo pela ex-reitora Roselane Neckel, adversária de Cancellier.
Logo após a morte do reitor em outubro, o corregedor se afastou da universidade alegando motivos de saúde. Hickel voltou a UFSC no início de fevereiro, mas foi exonerado pelo reitor em exercício Ubaldo Cesar Bathalzar.

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