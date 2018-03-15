TCU autoriza acumulação de salários para servidores públicos

Tribunal de Contas da União - TCU Crédito: Divulgação

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu, na tarde desta quarta-feira, pela acumulação de salários no serviço público para remuneração de cargos distintos. A decisão se refere a uma consulta pública encaminhada pela Câmara dos Deputados em 2012. No entendimento do órgão, o teto salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), de R$ 33 mil, deve ser aplicado, separadamente, em cada um dos salários auferidos, e não na soma deles.

Com isso, o TCU está endossando decisão já tomada pelo STF em 2017, que vai na mesma linha, ao permitir o chamado teto duplex. O processo foi relatado pelo ministro Marcos Bemquerer, que foi seguido pelos demais ministros.

O acórdão da decisão do TCU decidiu que a acumulação vale para salários e aposentadorias nos casos específicos previstos na Constituição, como de professor e médico. Nos demais casos, a acumulação não pode ultrapassar o teto. Nas situações em que houver acumulação de proventos de inatividade em dois cargos distintos ou acumulação de proventos com remuneração de cargo público, aplica-se à soma dos rendimentos o teto remuneratório, diz o texto.

Segundo o tribunal, a falta de um sistema integrado de dados de todos os Poderes não é impeditivo para aplicação do teto, sobretudo em situações de extrapolação já conhecidas pela Administração.